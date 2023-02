Diretta/ Juventus Empoli Primavera, video streaming tv: conferme bianconere?

DIRETTA JUVENTUS EMPOLI: A VINOVO ARRIVANO I TOSCANI

La diretta di Juventus Empoli Primavera, match in programma lunedì 20 febbraio alle ore 16:30, racconta di una gara tra due squadre in forma e affamate sempre più di punti. I bianconeri hanno dimostrato maturità battendo Sassuolo e Udinese dopo una settimana difficile tra la sconfitta per 5-1 con la Fiorentina e l’eliminazione dalla Youth League col Genk. L’Empoli invece non conosce la parola “sconfitta” dal primo match di gennaio con l’Inter: da lì in poi sei risultati utili consecutivi, tre vittorie e tre pareggi.

In casa i bianconeri non hanno vissuto un ottimo periodo a cavallo tra il 2022 e il 2023, vincendo a malapena una partita nelle ultime sei gare tra Campionato, Coppa e Youth League. Come detto, unico successo interno è stato il tris al Sassuolo. Per i toscani invece è stato un 2023 all’insegna del pareggio lontano dalla Toscana. Infatti nelle tre gare disputate in trasferta nel nuovo anno, l’Empoli ha sempre e solo messo a referto il segno X (Verona, Napoli e Atalanta)

JUVENTUS EMPOLI PRIMAVERA VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Juventus Empoli Primavera sarà possibile vederla attraverso i canali di Sportitalia, emittente televisiva che detiene i diritti di tutte la partite del campionato Primavera attraverso i propri canali 60 e 61 del digitale terreste.

Per quanto riguarda la diretta streaming video della sfida Juventus Empoli Primavera, bisognerà dotarsi di apparecchi mobili quali PC, tablet e smartphone scaricando l’app di Sportitalia oppure collegarsi al sito web www.sportitalia.com, il tutto gratuitamente.

PROBABILI JUVENTUS EMPOLI PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Juventus Empoli Primavera vedono i bianconeri disporsi in campo col 4-3-3. In porta Vinarcik, difesa a quattro con Valdesi, Citi, Dellavalle e Moruzzi. La zona nevralgica del terreno di gioco verrà occupata da Nonge Boende, Pisapia e Maressa mentre in avanti spazio al turco ex Bayern Monaco Yldiz, Nicolò Turoc e Tommaso Mancini, autore del gol decisivo contro l’Udinese.

Rispondono gli azzurri col 4-4-2 che vede Stubljar tra i pali, quartetto arretrata con Barsi, Guarino, Tonelli e Angori. Stessi uomini in termini di numero a centrocampo: Fini a destra, Tropea a sinistra e al centro Ignacchiti e Degli Innocenti, in gol contro la Fiorentina. Tandem offensivo Alessio-Nabian.











