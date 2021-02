Diretta Juventus Fiorentina Primavera/ Streaming video e tv: a caccia di conferme

DIRETTA JUVENTUS FIORENTINA PRIMAVERA: SFIDA AFFASCINANTE!

Juventus Fiorentina, in diretta venerdì 26 febbraio 2021 alle ore 17.00 presso lo Juventus Training Center, sarà una sfida valevole per la dodicesima giornata d’andata del campionato Primavera 1. Squadre a caccia di conferme dopo un periodo altalenante, la Juventus resta terza in classifica a braccetto con l’Inter ma è reduce da 3 pareggi consecutivi, con la vittoria che manca dal 30 gennaio scorso nella sfida interna contro la Lazio. La Fiorentina resta appena fuori la zona play out grazie alla vittoria ottenuta sul campo del Torino, che ha fatto seguito al pari in rimonta sul campo dell’Atalanta.

Un momento di crescita per i viola che devono continuare però a guardarsi alle loro spalle in classifica, anche se proseguendo su questo ritmo le prospettive potrebbero cambiare in meglio. La Juventus invece ha perso molte occasioni per riavvicinare la vetta della classifica nonostante qualche punto lasciato per strada dalla Roma capolista: mancando anche questo appuntamento si aprirebbero nuove riflessioni in casa bianconera, ma stavolta al ribasso.

DIRETTA JUVENTUS FIORENTINA PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Juventus Fiorentina Primavera sarà garantita in chiaro per tutti su Sportitalia, canale numero 60 del telecomando del digitale terrestre. In aggiunta, ricordiamo che Sportitalia, emittente ufficiale del campionato Primavera 1, metterà a disposizione anche la diretta streaming video tramite il proprio sito Internet oppure l’applicazione.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS FIORENTINA PRIMAVERA

Le probabili formazioni della sfida tra Juventus e Fiorentina Primavera allo Juventus Training Center. I padroni di casa allenati da Andrea Bonatti scenderanno in campo con un 4-4-2 e questo undici titolare: Garofani; Leo, De Winter, Nzouango, Ntenda; Soulé, Barrenechea, Miretti, Iling-Junior; Sekulov, Chibozo. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Alberto Aquilani con un 4-3-3 così disposto dal primo minuto: Chiorra; Ponsi, Chiti, Frison, Pierozzi; Corradini, Fiorini, Bianco; Di Stefano, Munteanu, Agostinelli.

QUOTE E PRONOSTICO

Per tutti coloro che vorranno scommettere sul match l’agenzia Snai ha fornito il suo pronostico per Juventus Fiorentina Primavera: il segno 1 per la vittoria interna garantirebbe infatti di moltiplicare per 2.10 volte la posta investita, mentre il segno 2 riferito al successo in trasferta permetterebbe di ottenere una vincita pari a 3.70 volte quanto messo sul piatto. Infine per chi punterà sul pareggio, puntando sul segno X, la somma risultante si moltiplicherebbe per 3.10 volte l’importo scommesso.



