DIRETTA/ Juventus Frosinone Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: si gioca! (2 dicembre 2023)

DIRETTA JUVENTUS FROSINONE PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Con la diretta di Juventus Frosinone Primavera stiamo per dare il via alla dodicesima giornata del campionato Primavera 1. Abbiamo parlato di crisi bianconera, ed è così: la squadra di Paolo Montero aveva rialzato la testa con tre vittorie consecutive, ma nelle ultime due giornate ha incassato otto gol (segnandone solo uno) contro Atalanta e Sampdoria, e fronteggia il periodo più negativo della stagione dopo quello tra settembre e ottobre, in cui aveva perso tre partite in fila. In questo momento le vittorie uguagliano le sconfitte, e abbiamo un solo pareggio; troppo alto il dato dei gol subiti che sono già 21, l’attacco tutto sommato si comporta abbastanza bene con 19 reti all’attivo.

Certamente fa peggio il Frosinone, che contro la Lazio è tornato a fare punti dopo un mese: l’unico pareggio era stato quello di Lecce (occasione persa, si può leggere così) a fronte di nove sconfitte di cui le prime sei sono maturate nei primi turni del campionato. L’attacco ciociaro ha prodotto 12 gol, ma ne aveva fatti 6 nelle prime tre giornate e dunque si è poi perso per strada; la difesa ha subito 24 reti, dunque è soprattutto questo il dato che la squadra deve sistemare. Non ci resta che vedere come andrà adesso sul terreno di gioco: mettiamoci comodi perché ci siamo, la diretta di Juventus Frosinone Primavera sta per cominciare! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA JUVENTUS FROSINONE PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Juventus Frosinone Primavera sarà trasmessa su Sportitalia, il canale principale che questa emittente mette a disposizione al numero 60 del digitale terrestre; la casa del campionato Primavera fornisce poi due soluzioni per assistere alla partita con il servizio di diretta streaming video. La prima è rappresentata dal sito www.sportitalia.com che è liberamente consultabile, mentre per la seconda alternativa in mobilità dovrete installare l’app Sportitalia e installarla su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

OCCASIONE BIANCONERA!

Juventus Frosinone Primavera sarà in diretta dal campo Ale&Ricky, alle ore 11:00 di sabato 2 dicembre: matinée dedicata alla dodicesima giornata del campionato Primavera 1 2023-2024, e occasione di riscatto per i giovani bianconeri che, dopo un’ottima partenza, sono entrati in una spirale di risultati negativi culminata per il momento nel poker incassato dalla Sampdoria. I playoff sono ancora a portata di mano, ma il trend è negativo e adesso Paolo Montero deve necessariamente trovare un modo per tornare a vincere e migliorare ritmo e morale della squadra.

Oggi potrebbe essere la volta buona, perché il Frosinone è mestamente ultimo in classifica: vero che ha appena pareggiato contro la Lazio, ma per i ciociari si è trattato soltanto del secondo punto in campionato e dunque ci sono ancora zero vittorie, per una retrocessione che oggi sembra scritta. Sarà dunque interessante scoprire cosa succederà tra poco nella diretta di Juventus Frosinone Primavera; mentre aspettiamo possiamo fare una rapida considerazione circa le scelte che saranno operate dai due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS FROSINONE PRIMAVERA

Tegola per Paolo Montero, che ha perso Alessio Vacca per tre giornate: in Juventus Frosinone Primavera il suo posto dovrebbe prenderlo Michele Scienza, che dunque stazionerà sulla trequarti affiancando Florea, a supporto di Pugno che come centravanti è favorito su Biggi. Ngana e Ripani saranno i due elementi schierati in mezzo al campo, mentre Stefano Turco e Firman correranno sulle corsie laterali; Savio, Bassino e Domanico formano la linea difensiva davanti al portiere, tra i pali dovrebbe giocare Fuscaldo ma occhio alla concorrenza di Zelezny.

Angelo Gregucci dovrebbe confermare il 4-3-2-1 che ha pareggiato contro la Lazio: Avella andrà in porta, davanti a lui ecco la coppia centrale formata da Severino e Kamensek-Pahic con Amerighi e Paura a correre sulle fasce laterali, in mezzo ballottaggio tra i due Romano (Raffaele e Alessandro) con la conferma sia di Milazzo che di Mohamed Cissé. Poi il reparto avanzato, con Boccia e Ferizaj che dovrebbero agire tra le linee come trequartisti; Cichero spera nella maglia da titolare, ma il favorito come prima punta rimane comunque Mezsargs.











