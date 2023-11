Diretta/ Sampdoria Juventus Primavera (risultato finale 4-0): stangata per Montero! (26 novembre 2023)

DIRETTA SAMPDORIA JUVENTUS PRIMAVERA (RISULTATO 4-0): CHE KO PER MONTERO

Incredibile secondo tempo tra Sampdoria e Juventus Primavera. Dopo l’1-0 del primo tempo, con la rete di Polli su rigore, alla ripresa subito un’occasione per i padroni di casa con Tiago, che tira forte e colpisce la traversa. Appena 10 minuti dopo però arriva la rete del raddoppio con Conti che beffa Fuscaldo con un tiro potente sotto la traversa. Al 65’ arriva il tris: Fuscaldo sbaglia il rinvio e D’Amore scarta il portiere e sigla la terza rete del match. Sul finale, al secondo minuto di recupero, i blucerchiati calano il poker con Lemina. Un risultato incredibile che affossa i bianconeri e allo stesso tempo permette alla Sampdoria Primavera di rialzare la testa. (agg. JC)

Video/ Sampdoria Spezia (2-1) gol e highlights: Depaoli decide il match!

DIRETTA SAMPDORIA JUVENTUS PRIMAVERA (RISULTATO 1-0): FINE PRIMO TEMPO

Finisce il primo tempo di Sampdoria Juventus Primavera. Comincia subito bene la formazione ospite con un tiro di Vacca che costringe Scardigno alla parata in due tempi. Ancora Vacca recupera poi un ottimo pallone al 7’ e tenta il tiro che però viene respinto dalla retroguardia. All’11’ punizione al limite della Samp con la difesa bianconera che salva. L’occasione più importante per i bianconeri arriva al 26’ quando Rimani tenta una girata di prima intenzione di sinistro che termina fuori di poco. Al 32’ viene annullata una rete alla squadra di Montero: Scardigno esce male sul tentativo di Firman e sulla respinta arriva il solito Vacca ma il gol non viene convalidato. Al 41’ a passare in vantaggio sono per i blucerchiati. Ingenuità da parte di Bassino che stende Polli in area. Proprio il calciatore della Samp va sul dischetto e porta i suoi in vantaggio. Al 45’+1 nuova occasione dei padroni di casa con Alesi ma Fuscaldo salva.

DIRETTA/ Sampdoria Spezia (risultato finale 2-1): doppia di Depaoli! (Serie B, 24 novembre 2023)

DIRETTA SAMPDORIA JUVENTUS PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): VIA AL MATCH!

Inizia la sfida tra Sampdoria e Juventus Primavera, valida per l’undicesima giornata di campionato. Il match, in programma allo stadio 3 Campanili di Bogliasco, vede di fronte due squadre alla ricerca di punti: per i blucerchiati c’è necessità di tornare a vincere visti gli 11 punti in 10 giornate, con 3 vittorie, 2 pareggi e ben 5 sconfitte. Leggermente meglio i bianconeri che hanno invece 16 punti frutto di 5 vittorie, un pareggio e 4 sconfitte. Il match è iniziato: andiamo a vedere ora le formazioni ufficiali. SAMPDORIA (4-3-3): Scardigno; Porcu, D’Amore, Lotjonen, Langella; Alesi, Valisena, Conti; Chilafi, Polli, Ntanda. All. Sassarini. A disp. Gentile, Uberti, Pellizzaro, Pozzato, Sa Gomes, Lemina, Ovalle, Devic, Ventre, Buyla, Balduzzi. JUVE PRIMAVERA (3-4-2-1): Fuscaldo; Domanico, Bassino, Firman; Turco, Ngana, Ripani, Savio; Vacca, Florea; Pugno. All. Montero. A disp. Zalezny, Martinez, Biggi, Giorgi, Grosso, Scienza, Scarpetta, Crapisto, Gil, Grelaud, Mazur.

Video/ Modena Sampdoria (0-2) gol e highlights: prima rete di Esposito! (Serie B, 11 novembre 2023)

DIRETTA SAMPDORIA JUVENTUS PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

A pochissimi minuti dal via, presentiamo la diretta di Sampdoria Juventus Primavera analizzando le statistiche nel campionato Primavera 1 di blucerchiati e bianconeri. La Sampdoria Primavera non brilla particolarmente in classifica: la troviamo a quota 11 punti in dieci giornate, che sono stati il frutto di tre vittorie, due pareggi e cinque sconfitte, ecco allora che la differenza reti dei giovani liguri è finora in negativo (-3), perché la Sampdoria in questo campionato conta quindici gol segnati a fronte dei diciotto invece incassati. Fa meglio non comunque non spicca la Juventus Primavera, con 16 punti in classifica dovuti a cinque vittorie, un pareggio e quattro sconfitte; la differenza reti è invece leggermente positiva (+2) in virtù di diciannove gol segnati e diciassette invece al passivo. I numeri ci dicono questo, ma ora conta solo relativamente: parola al campo, finalmente la diretta di Sampdoria Juventus Primavera comincia per davvero! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza).

DIRETTA SAMPDORIA JUVENTUS: BLUCERCHIATI IN CRISI

Sampdoria Juventus Primavera, in diretta domenica 26 novembre 2023 alle ore 11.00 presso lo stadio 3 Campanili di Bogliasco sarà una sfida valida per l’undicesima giornata del campionato Primavera 1. Blucerchiati in crisi dopo quattro sconfitte consecutive tra Coppa Italia e campionato, l’ultimo ko in casa del Monza ha acuito le problematiche della Sampdoria cancellando la fase di ripresa fatta registrare all’inizio dell’autunno, facendo di nuovo scivolare indietro la squadra in classifica.

La Juventus dopo tre vittorie consecutive è a sua volta reduce da una pesante sconfitta interna contro l’Atalanta, un 1-4 anche inaspettato nelle modalità che ha dimostrato come la Primavera bianconera abbia ancora da lavorare per trovare una vera continuità da alta classifica. Il 18 marzo scorso la Sampdoria ha vinto proprio col punteggio di 4-1 l’ultimo precedente casalingo disputato nel campionato Primavera contro la Juventus.

DIRETTA SAMPDORIA JUVENTUS PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sampdoria Juventus Primavera sarà garantita da Sportitalia: il match del campionato Primavera 1 viene affidato all’emittente che ormai da anni si occupa di trasmettere le partite della Under 19. Sfida che potrà essere seguita da tutti, in chiaro sul digitale terrestre, accedendo al canale 60 del vostro telecomando. In assenza di un televisore, nessun problema: la diretta streaming video di Sampdoria Juventus Primavera sarà comunque disponibile sul sito ufficiale di Sportitalia, dovrete quindi recarvi all’indirizzo www.sportitalia.com senza costi aggiuntivi.

CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA STREAMING VIDEO DI SAMPDORIA JUVENTUS PRIMAVERA SU SPORTITALIA

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA JUVENTUS PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Sampdoria Juventus Primavera, match che andrà in scena allo stadio 3 Campanili di Bogliasco. Per la Sampdoria, David Sassarini schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Scardigno; Porzi, Costantino, Lotjonen, Langella; Conti, Chilafi, Valisena; Alesi, Polli, Ntanda. Risponderà la Juventus allenata da Paolo Montero con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Vinarcik, Domanico, Firman, Ripani, Martinez, Bassino, Turco, Ngana, Di Biase, Anghelè, Vacca.

SAMPDORIA JUVENTUS PRIMAVERA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Sampdoria Juventus Primavera, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato Primavera 1. La vittoria della Sampdoria con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.70, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.65, mentre l’eventuale successo della Juventus, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.20.











© RIPRODUZIONE RISERVATA