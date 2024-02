Diretta/ Verona Juventus (risultato 1-1) streaming video tv: Vlahovic su rigore! (17 febbraio 2024)

DIRETTA VERONA JUVENTUS (RISULTATO 1-1): VLAHOVIC SU RIGORE!

La Juventus prova subito a reagire, al 14′ Yildiz salta due avversari e scarica su Cambiaso, pallone poi deviato in angolo. Al 18′ lo stesso Cambiaso prova da fuori area senza precisione, il Verona riesce però a distendersi sempre con una certa efficacia e i bianconeri devono fare attenzione in difesa. Al 27′ però la Juventus riesce a pervenire al pareggio: calcio di rigore fischiato per fallo di mano in area di Tchatchoua, Vlahovic va dal dischetto ed è implacabile, firmando l’1-1 e il suo gol numero tredici in campionato. (agg. di Fabio Belli)

SENSAZIONALE FOLORUNSHO!

La Juventus prova subito a prendere in mano le redini della partita, al 6′ tempestivo anticipo di Dawidowicz su Yildiz, all’8′ però c’è un break del Verona con Lazovic che approfitta dell’errore di Gatti e dopo aver superato Locatelli calcia da fuori, con Szczesny pronto a rispondere. Gli scaligeri trovano comunque il vantaggio all’11’: pallone a spiovere al limite dell’area bianconera e sensazionale sinistro al volo per Folorunsho, imparabile per Szczesny. (agg. di Fabio Belli)

LE FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

Prima di lasciarvi alla diretta di Verona Juventus è bene fare un rapido check statistico per evidenziare il modus operandi delle due squadre sul rettangolo da gioco, in maniera tale da capire cosa ci si debba aspettare sul prato del Bentegodi. il Verona ha dimostrato una tendenza nel segnare nel finale delle partite, con il 29% dei gol realizzati nei minuti 76-90. Anche la Juventus però ha segnato il 25% dei suoi gol in questa fascia temporale, perciò bisognerà fare parecchia attenzione agli ultimi quindici minuti del match. Nelle ultime quattro partite contro la Juventus, la formazione di casa non è riuscita a ottenere una vittoria, nonostante non siano mai partite facile per i bianconeri.

Il risultato più frequente è il 0-1, che si è verificato in 8 partite. Insomma, un risultato che i tifosi juventini conoscono bene, ultimi due dati: la formazione gialloblu non ha segnato in 3 delle 11 partite casalinghe di Serie A, mentre la Juventus non ha segnato in 2 delle 12 trasferte di questa stagione. Ora possiamo lasciarvi alle formazioni ufficiali, la diretta di Verona Juventus sta per cominciare! VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Magnani, Dawidowicz, Cabal; Duda, Folorunsho; Dani Silva, Suslov, Lazovic; Noslin. Allenatore: Marco Baroni JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Rugani, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Yildiz. Allenatore: Massimiliano Allegri (agg. Gianmarco Mannara)

VERONA JUVENTUS: I TESTA A TESTA

La diretta della sfida Verona Juventus sta per iniziare, e in attesa del fischio da parte del direttore di gara vi mostriamo tutte le sfide giocate tra queste due formazioni. Per la prima partita occorre tornare al lontano 2 ottobre 1921. Si trattava della prima giornata dell’antica Prima Divisione italiana. Successo in trasferta della Juventus con il risultato di 1-2. Su 86 partite giocate sono risultate 51 quelle vinte dai bianconeri contro le 15 degli scaligeri e i 20 pareggi.

Il miglior marcatore all’interno di questa sfida risulta essere l’attaccante juventino Roberto Bettega, con 9 centri all’attivo. A quota 5 spuntano nomi del calibro di Carlos Tevez e Michel Platini. Tra le sfide da segnalare c’è sicuramente quella giocata il 18 gennaio 2015. Risultato finale di 4-0 per i bianconeri grazie alle reti firmate da Paul Pogba, Roberto Pereyra e due volte Tevez. La gara di andata giocata tra queste due formazioni è terminata con una vittoria di misura della Juventus grazie alla rete all’ultimo secondo della sfida realizzata da Andrea Cambiaso. (Marco Genduso)

VERONA JUVENTUS, BIANCONERI IN CRISI

La diretta Verona Juventus, in programma sabato 17 febbraio alle ore 18:00, racconta della 25esima giornata di Serie A. I gialloblu non vincono dal 13 gennaio, data della sfida contro l’Empoli terminata 2-1 al Bentegodi. Da quel momento in poi sono arrivati due pareggi contro Frosinone e Monza più due sconfitte con Roma e Napoli.

I bianconeri stanno attraversando il momento più difficile della stagione con 1 punto in 3 partite frutto del pareggio con l’Empoli, il ko nello scontro Scudetto contro l’Inter e dell’inaspettata sconfitta con l’Udinese. Ora la Juventus è a -10 dall’Inter prima ma anche a +11 dal quarto posto. Il Verona è diciottesimo ad un punto dal Sassuolo.

VERONA JUVENTUS, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Verona Juventus vedono i padroni di casa schierarsi col 4-2-3-1. In porta Montipò, difesa a quattro con Tchatchoua, Coppola, Dawidowicz e Cabal. A centrocampo spazio a Duda e Serdar con trequartisti Folorunsho, Suslov e Lazovic. Swiderski unica punta.

Per la Juventus il modulo scelto sarà il 3-5-2. Szczesny tra i pali, terzetto arretrato con Gatti, Rugani e Danilo. Agiranno esterni Cambiaso e Kostic con McKennie, Locatelli e Rabiot nella zona nevralgica del campo. In attacco ci saranno Vlahovic e Yildiz titolari.

VERONA JUVENTUS, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Verona Juventus favorita la squadra ospite a 1.67. Secondo bet365, l’1 vale 5.75 mentre la X a 3.50.

L’Over 2.5 è meno probabile, essendo quotato 2.30, rispetto all’Under a 1.60. Concludiamo con Gol e No Gol rispettivamente a 2.20 e 1.62.











