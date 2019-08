Diretta Juventus Lugano/ Streaming video tv: prima amichevole per Guarino (donne)

Juventus Lugano, è la partita di calcio femminile in programma oggi domenica 11 agosto 2019 al centro sportivo di Vinovo, con fischio d’inizio già fissato per le ore 18,00. Dopo le glorie ai mondiali, il calcio femminile torna sotto i riflettori e lo fa con le campionesse d’Italia in carica, che oggi ospiteranno tra le mura del centro sportivo bianconero le svizzere del Lugano per un primo test match in vista della prossima stagione di campionato. Il banco di prova è più che interessante per le ragazze della allenatrice Rita Guarino, ma non inedito visto che già l’estate scorsa avevamo assistito a tale incontro. Non scordiamo poi che solo pochi giorni fa è stato ufficializzato il calendario della prossima stagione di Serie A e la Juventus Women vuole presentarsi a tale appuntamento al top della condizione, per regalare ai proprio fan un nuovo trofeo. Per tale motivo il match di oggi sarà imperdibile.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Ricordiamo subito a tutti gli appassionati che la diretta tra Juventus e Lugano, test match amichevole di calcio femminile, non sarà visibile in diretta tv e di conseguenza non sarà neppure disponibile una diretta streaming video dell’incontro. Consigliamo quindi di tenere d’occhio i profili social ufficiali dei due club per ricevere aggiornamenti dal campo.

LE PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS LUGANO

Trattandosi di un primo vero test match per la formazione bianconera di calcio femminile è certamente difficile intuire quali saranno le mosse dell’allenatrice Guarino, che meglio sa le condizioni delle sue ragazze. In ogni caso come al solito quando si tratta di test match, si cercherà di dare spazio a quasi tutte le ragazze in rosa, sfruttando i tanti cambi concessi. Sarà poi senz’altro un piacere per gli occhi rivedere in campo le giocatrici che si sono coperte di gloria solo pochi mesi fa con la maglia azzurra ai Mondiali di calcio femminile in Francia. Dalla numero 1 Laura Giuliani alla colonna in difesa della formazione di Bertolini Sara Gama, fino alle centrali Galli e Cernoia e alle bomber di lusso Girelli e Bonansea. Non dimentichiamo poi i volti nuovo del mercato e per la precisione Andrea Staskova, arrivata a Vinovo nel mese di luglio dallo Sparta Praga, pronta a fare il suo esordio alla grande con la maglia bianconera.



© RIPRODUZIONE RISERVATA