Diretta Juventus Milan donne/ Streaming video tv: esaltante finale di Supercoppa!

DIRETTA JUVENTUS MILAN DONNE: LA FINALE DI SUPERCOPPA!

Juventus Milan donne è in diretta dallo stadio Benito Stirpe di Frosinone: alle ore 14:30 di sabato 8 gennaio prende il via la finale di Supercoppa Italiana 2021. Alla fine siamo arrivati all’ultimo atto del torneo di calcio femminile, e oggi si assegna il primo trofeo nazionale della stagione: difficile dire in gara secca quale sia la squadra favorita, ma certamente possiamo accennare che le bianconere hanno vinto le ultime due edizioni della Supercoppa e dunque partono ancora con il vantaggio del pronostico, pur se chiaramente le rossonere hanno tutto per sovvertire quello che dice la carta e prendersi il trofeo.

Il Milan ha eliminato la Roma, dominando il primo tempo e vendicando così la sconfitta subita nell’ultima finale di Coppa Italia; un bel modo per allontanare, almeno per il momento, le voci di una frattura nello spogliatoio che intanto ha portato all’addio di Valentina Giacinti. Per la Juventus Women invece successo ai rigori sul Sassuolo, dopo un 1-1 nei tempi regolamentari, quindi il rischio di eliminazione è stato concreto. Aspettando quindi che la diretta di Juventus Milan donne prenda il via, proviamo a fare un rapido excursus attraverso le scelte da parte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni della finale di Supercoppa Italiana 2021.

DIRETTA JUVENTUS MILAN DONNE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Juventus Milan donne viene trasmessa su La7: anche la finale di Supercoppa Italiana 2021 è infatti un’esclusiva di questa emittente come già erano state le due semifinali. Sarà allora un appuntamento in chiaro per tutti attraverso il digitale terrestre, e in alternativa (qualora non possiate mettervi davanti a un televisore) la partita si potrà seguire anche in diretta streaming video, senza costi aggiuntivi e visitando il sito www.la7.it tramite apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS MILAN DONNE

Studiando le probabili formazioni di Juventus Milan donne, possiamo ipotizzare che Joe Montemurro torni al tradizionale 4-3-3: in porta sempre Peyraud-Magnin con Gama che può tornare titolare al fianco di Lenzini, poi ecco Lundorf terzino sinistro con Boattin a sinistra. A centrocampo conferma per Pedersen, da valutare invece Rosucci, Caruso e Zamanian; una delle tre può restare fuori, perché davanti si potrebbe andare con il tridente nel quale Bonansea e Hurtig accompagnano Girelli, dunque Staskova tornerebbe inizialmente in panchina.

Maurizio Ganz dovrebbe essere intenzionato a confermare il 3-4-3 che ha vinto la semifinale di mercoledì: dunque davanti a Giuliani vedremmo ancora una difesa con Fusetti, Codina e Agard mentre Tucceri Cimini sarebbe spostata a centrocampo sulla corsia sinistra, mentre sull’altro versante agirebbe Bergamaschi con Adami e Grimshaw certamente confermate in mezzo. Nel tridente offensivo invece Thomas e Guagni andrebbero a supportare una tra Piemonte e Longo; dalla panchina, le più papabili per un’eventuale staffetta sembrano essere Arnadottir e Andersen.



