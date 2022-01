Diretta Juventus Sassuolo donne/ Streaming video tv: semifinale di Supercoppa!

DIRETTA JUVENTUS SASSUOLO DONNE: BIG MATCH IN SUPERCOPPA!

Juventus Sassuolo donne è in diretta dallo stadio Benito Stirpe di Frosinone, alle ore 17:30 di mercoledì 5 gennaio: la partita è valida come seconda semifinale della Supercoppa Italiana 2021 di calcio femminile. È un grande spettacolo: si affrontano infatti due delle migliori squadre della nostra Serie A, in questo momento prima e seconda in classifica – anche se con distacco – e che dunque daranno vita a una semifinale intensa e di qualità, soprattutto perché in gara secca potrebbe succedere di tutto. La Juventus, che domina il calcio italiano femminile ormai da quattro anni, ha vinto le ultime due edizioni della Supercoppa e giocato le ultime tre finali.

Per il Sassuolo invece si tratta dell’esordio nella manifestazione, e questo la dice lunga sul modo in cui la società emiliana è riuscita a emergere nel contesto e diventare una delle prime avversarie delle bianconere. Vedremo come andranno le cose nella diretta di Juventus Sassuolo donne; aspettando che la partita si giochi, proviamo a fare qualche rapida valutazione sulle scelte da parte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni di questa interessante semifinale della Supercoppa Italiana 2021.

DIRETTA JUVENTUS SASSUOLO DONNE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ci sono buone notizie per tifosi ed appassionati: la diretta tv di Juventus Sassuolo donne sarà infatti in chiaro su La7, emittente che ha acquisito i diritti per trasmettere tutte le partite della Supercoppa Italiana 2021. Dunque, appuntamento sul digitale terrestre con la possibilità, in assenza di un televisore, di assistere alla semifinale di oggi anche tramite il servizio di diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi ed è usufruibile, con dispositivi mobili quali PC, tablet e smartphone, visitando il sito www.la7.it.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS SASSUOLO DONNE

Per Juventus Sassuolo donne Joe Montemurro ha perso Salvai (stagione finita) e dunque aspettando Sembrand potrebbe puntare su una difesa con Gama e Lenzini centrali davanti a Peyraud-Magnin, con Lundorf e Boattin sugli esterni. A centrocampo, possibile esordio della canadese Julia Grosso; le titolari sulla carta sarebbero Rosucci, Pedersen e Caruso ma anche Zamanian si gioca una maglia, poi da valutare il possibile rientro di Cernoia che potrebbe fare anche l’esterno nel tridente, in questo caso al posto di Hurtig per supportare Girelli e Bonansea, con Bonfantini che rimane una valida soluzione alternativa.

Gianpiero Piovani può disporre la sua squadra con un 3-5-2: davanti al portiere Lemey potremmo infatti vedere una linea difensiva comandata da Mihashi con Dongus e Filangeri ai suoi lati, poi due esterne di centrocampo che sarebbero Orsi e Santoro, con Benoit a comandare il settore nevralgico e il supporto delle mezzali Parisi e Dubcova. Nel reparto avanzato invece Sofia Cantore, il cui cartellino è ancora di proprietà della Juventus (ma non ci gioca da due anni, essendo andata per tre stagioni consecutive in prestito) dovrebbe fare coppia con Lana Clelland.



