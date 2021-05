Diretta Juventus Milan/ Streaming video tv: è spareggio Champions (Serie A)

DIRETTA JUVENTUS MILAN STREAMING: PARTITA EQUILIBRATA

Juventus Milan, in diretta dall’Allianz Stadium di Torino alle ore 20.45 di questa sera, domenica 9 maggio 2021, è il grande posticipo che chiuderà il programma della trentacinquesima giornata di Serie A. Naturalmente la diretta di Juventus Milan è un grande classico del calcio italiano, stavolta in palio c’è la qualificazione in Champions League e si tratta quasi di uno “spareggio”, perché chi dovesse perdere si ritroverebbe in grossi guai, anche se naturalmente poi ci saranno altre tre partite per definire la classifica finale del campionato.

A inizio stagione questo era l’obiettivo del Milan di Stefano Pioli, che però per molti mesi ha sognato più in grande e ora vede a rischio pure il quarto posto: la vittoria contro il Benevento ha sancito una ripartenza dopo due sconfitte consecutive, ma naturalmente Juventus Milan avrà un peso determinante sulla volata finale. Delusione forte invece è stata la Juventus di Andrea Pirlo, che adesso deve provare almeno a salvare il salvabile, perché non qualificarsi per la Champions League sarebbe un disastro totale: a Udine una vittoria in extremis ha evitato guai peggiori, ma i bianconeri dovranno fare di meglio per vincere stasera Juventus Milan…

DIRETTA JUVENTUS MILAN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Juventus Milan sarà garantita in esclusiva sui canali di Sky Sport, perché questa è una delle sette partite che nel turno di Serie A viene trasmessa solo sulla televisione satellitare. Di conseguenza, gli abbonati Sky avranno a disposizione anche la diretta streaming video tramite sito o app del servizio Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS MILAN

Scopriamo adesso anche quali potrebbero essere le probabili formazioni di Juventus Milan. Per Andrea Pirlo restano da sciogliere gli ultimi dubbi sulla presenza di Chiesa, inoltre in attacco Dybala sembra essere favorito su Morata per affiancare l’intoccabile Cristiano Ronaldo. Per il resto sembra tutto (o quasi) chiaro in casa bianconera: modulo 4-4-2 con Cuadrado esterno destro di centrocampo, in mediana Bentancur e Rabiot, in difesa Danilo a destra e Alex Sandro a sinistra come terzini e in porta Szczesny, l’unico altro dubbio è tra i veterani Bonucci e Chiellini per affiancare De Ligt nella coppia centrale. Un ballottaggio in difesa anche per il Milan di Stefano Pioli, perché Romagnoli e Tomori si contendono il posto al fianco di Kjaer, con Calabria a destra e Theo Hernandez a sinistra per completare la linea davanti a Gigio Donnarumma. In mediana naturalmente Kessiè e Bennacer, in attacco sembrano sicuri Calhanoglu come trequartista, Ibrahimovic prima punta e anche Saelemaekers a destra (d’altronde Castillejo è squalificato), ma Rebic e Rafael Leao si contendono la maglia a sinistra.

PRONOSTICO E QUOTE

Infine diamo uno sguardo anche al pronostico su Juventus Milan in base alle quote dell’agenzia Snai. I bianconeri partono favoriti, il segno 1 infatti è quotato a 1,75, mentre poi si sale a quota 3,80 per il segno X in caso di pareggio e fino a 4,75 volte la posta in palio sul segno 2 in caso di vittoria esterna da parte del Milan.



