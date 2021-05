Diretta Milan Benevento/ Streaming video DAZN: il Diavolo rischia il crollo (Serie A)

DIRETTA MILAN BENEVENTO: IL GRANDE EX INZAGHI A SAN SIRO

Milan Benevento è in diretta, alle ore 20:45 di sabato 1 maggio, per la 34^ giornata del campionato di Serie A 2020-2021: squadre in campo allo stadio Vigorito, e partita che è delicatissima per entrambe. Schiantato dalla Lazio con tre gol subiti, il Milan si ritrova quinto per il gioco della classifica avulsa (non ancora completa) e dunque in questo momento sarebbe fuori dalla Champions League: incredibile se pensiamo che fino a poche settimane fa ha sognato lo scudetto, ma verosimile considerando il netto calo accusato dalla squadra, anche a causa di qualche infortunio di troppo.

Probabili formazioni Milan Benevento/ Quote: il duello Donnarumma vs Montipò

Situazione simile per il Benevento: Pippo Inzaghi, grande ex della sfida, era partito bene ma poi i sanniti hanno perso la bussola, tanto da essere agganciati da Torino e Cagliari (dopo aver perso in casa contro l’Udinese) e ora rischiare davvero di retrocedere. Non avessero battuto la Juventus allo Stadium sarebbero staccati dal gruppo; vedremo se riusciranno a centrare un’impresa simile nella diretta di Milan Benevento, aspettando la quale possiamo iniziare qualche valutazione sulle scelte dei due allenatori leggendo insieme le probabili formazioni.

Diretta/ Verona Spezia (risultato 0-0) streaming video tv: Verde vicino al gol!

DIRETTA MILAN BENEVENTO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Milan Benevento è trasmessa da DAZN, ma potrà essere seguita anche dai clienti Sky che abbiano sottoscritto il loro abbonamento da almeno tre anni: essi dovranno selezionare il canale DAZN1, al numero 209 del decoder. In alternativa ovviamente la partita sarà visibile con il consueto servizio di diretta streaming video, in questo caso gli abbonati DAZN potranno installare la piattaforma su PC, tablet e smartphone oppure utilizzare una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN BENEVENTO

Per Milan Benevento Stefano Pioli potrebbe rompere gli indugi, rilanciando Alessio Romagnoli dall’inizio: il capitano giocherebbe al fianco di Kjaer con Tomori in panchina, conferme per Calabria e Theo Hernandez – e ovviamente per Gigio Donnarumma – mentre il punto di domanda riguarda ancora Ibrahimovic, non al top e possibile partente dalla panchina. Al posto dello svedese, più Rafael Leao di un Mandzukic apparso lontano dalla condizione migliore; Saelemaekers e Rebic esterni con Calhanoglu trequartista centrale, Kessie e Bennacer in mediana anche se Tonali se la gioca con l’algerino. Nel Benevento continuano i problemi fisici, rosa decimata quella delle streghe e dunque Caldirola può tornare titolare al fianco di Glik e Federico Barba, nella difesa a protezione di Montipò. Avremo poi Depaoli e Improta a correre sulle fasce laterali, in mezzo al campo la regia sarà sempre di Nicolas Viola (tra i più positivi dei suoi) con Ionita e Hetemaj a fargli compagnia in qualità di mezzali, infine in attacco si è fermato ancora una volta Sau che lascerà spazio a Gaich, l’argentino è in vantaggio su Roberto Insigne e Iago Falqué per fare compagnia a Lapadula, altro ex della partita.

Probabili formazioni Crotone Inter/ Quote: il duello Golemic-De Vrij

QUOTE E PRONOSTICO

Per un pronostico su Milan Benevento abbiamo a disposizione le quote ufficiali che sono state fornite dall’agenzia Snai, per cui andiamo subito a vedere cosa ci dicono. La squadra favorita è ovviamente quella rossonera, con un valore di 1,35 volte la puntata sul segno 1 che identifica la sua vittoria; l’eventualità del pareggio, regolata dal segno X, vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 5,25 volte l’importo investito mentre il segno 2, per il successo dei sanniti, porta in dote una vincita che ammonta a 8,50 volte quanto avrete messo sul piatto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA