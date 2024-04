Diretta/ Juventus Milan streaming video tv: match tutto sommato tranquillo (Serie A, 27 aprile 2024)

DIRETTA JUVENTUS MILAN, LA STORIA SI RIPETE

Sta per iniziare uno dei classici del calcio italiano, la diretta Juventus Milan. La partita si giocherà a Torino sabato 27 aprile alle ore 18:00 e varrà la corsa al secondo posto dopo che Inter e Salernitana hanno scritto i primi verdetti del nostro campionato con lo Scudetto e la retrocessione aritmetica.

I bianconeri hanno perso con la Lazio in Coppa Italia per 2-1, ma il 2-0 in proprio favore nella partita d’andata vale la finalissima, ultima spiaggia per un titolo. Se per questo anche il Milan sta diventando un’incognita come insegnano i risultati con l’ultimo successo risalente il 6 aprile contro il Lecce. Da lì in poi. tre sconfitte che hanno peggiorato il momento, tra l’eliminazione in Europa League e la dolorosa sconfitta nel derby.

JUVENTUS MILAN, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Per chi vorrà assistere alla diretta Juventus Milan, sarà possibile farlo con due opzioni ovvero Sky oppure Dazn ma nei prossimi anni potrebbero arrivare dei cambiamenti.

Inoltre, esiste la diretta streaming con l’applicazione o sito web di Dazn che permetterà a tutti di assistere dove meglio credete la partita.

JUVENTUS MILAN, LE PROBABILI FORMAZIONI

Discorso diverso sulle probabili formazioni della diretta Juventus Milan con i bianconeri che con il 3-5-2 schiereranno Szczesny in porta, Gatti, Bremer e Danilo in difesa. A centrocampo Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot e Kostic con Chiesa-Vlahovic in attacco.

Il Milan risponderà con il modulo 4-2-3-1. Tra i pali ecco Maignan, pacchetto arretrato composto da Musah, Thiaw, Gabbia e Florenzi. Nella zona nevralgica del campo Bennacer e Reijnders daranno ulteriori geometrie con a Pulisic, Loftus e Leao dietro a Giroud.

JUVENTUS MILAN, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Juventus Milan vedono i padroni di casa favoriti a 2.10. Il 2 fisso è dato a 3.9 contro i 3.30 della X per gli esiti più comuni.

Entrambe le squadre a segno è quotato a 1.80 mentre il No Gol a 1.95. Chiudiamo con le aspettare di vita sui gol: l’Over 2.5 è offerto a da una difesa non impeccabile.

