Diretta/ Lazio Juventus, streaming video Italia 1: rimonta biancoceleste? (Coppa Italia, 23 aprile 2024)

Archiviato il discorso Scudetto con la vittoria dell’Inter nel derby contro il Milan, il calcio italiano si prepara a scoprire chi si giocherà la possibilità di vincere la Coppa Italia. Per scoprirlo bisognerà giocare (almeno) i prossimi 90 minuti delle due semifinali. Per questo la diretta Lazio Juventus è così tanto attesa da entrambe le tifoserie in questo martedì 23 aprile 2024 con appuntamento alle 21:00.

I biancocelesti non stanno vivendo una stagione esaltante come testimonia il settimo posto in classifica, le dimissioni a stagione in corso di Sarri e gli addii di Felipe Anderson e Luis Alberto programmati per giugno. La Coppa Italia rappresenterebbe un’importante forma di riscatto, anche se la strada per la finale è in netta salita dopo il 2-0 della Juventus a Torino. A proposito, i bianconeri hanno passato tutta la stagione attuale senza coppe europee, un’assenza che non ha permesso alla Juventus di lottare per lo Scudetto nei mesi clou. Insomma, questa Coppa Italia potrebbe far alzare e non di poco la valutazione a fine stagione delle due squadre.

LAZIO JUVENTUS STREAMING VIDEO E DIRETTA SU ITALIA 1: COME VEDERE LA PARTITA

Ottime notizie per tutti coloro che vorranno seguire la diretta Lazio Juventus dato che sarà garantita in chiaro su Italia 1. Questo poiché Mediaset detiene i diritti televisivi di trasmissione della Coppa Italia, arrivata alle semifinali di ritorno

Se per un motivo o per l’altro non si può assistere al match in televisione, c’è la possibilità di guardare Lazio Juventus in diretta streaming video sul sito web o l’applicazione di Mediaset Infinity, il tutto ovviamente gratuito.

LAZIO JUVENTUS, PROBABILI FORMAZIONI

Mettiamoci comodi ora per scoprire le probabili formazioni della diretta Lazio Juventus. I biancocelesti di Tudor scenderanno in campo col 3-4-2-1. Mandas in porta, pacchetto arretrato titolare formato da Casale, Romagnoli e Gila. Hysaj e Marusic, autore del gol decisivo in campionato, saranno gli esterni con Guendouzi e Cataldi nella zona nevralgica del campo. I due partenti Felipe Anderson e Luis Alberto supporteranno Castellanos.

La Juventus replica sempre con una difesa a tre, ma senza l’utilizzo di trequartisti in un 3-5-2 che vede Perin in porta, terzetto composto da Rugani, Bremer e Danilo in difesa della porta protetta dall’ex Genoa. A centrocampo, da destra verso sinistra, Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic. In attacco Yildiz preferito a Chieas mentre Vlahovic titolare.

QUOTE LAZIO JUVENTUS

Terminiamo con le quote per le scommesse della diretta Lazio Juventus. La vittoria dei biancocelesti nei 90 minuti è data a 2.88 con la X a 3.25 e il 2 fisso a 2.50.

Se volete scommettere sulla qualificazione invece dovete sapere che il passaggio del turno della Lazio è quotato nove volte la posta in palio mentre la Juventus a 1.07, praticamente discorso chiuso secondo i bookmakers, considerando anche i due gol di vantaggio.

