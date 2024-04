DIRETTA/ Milan Inter video streaming tv: i derby sono 222, vantaggio nerazzurro (22 aprile 2024)

DIRETTA MILAN INTER:I TESTA A TESTA DEL DERBY

La diretta della sfida che vede scendere in campo Milan Inter presenta il derby milanese per eccellenza. Le volte in cui queste squadre si sono affrontate sono ben 222 con 84 successi per i nerazzurri; 71 per il Milan mentre 67 sono le volte in cui si sono divise le poste in palio. Il miglior marcatore all’interno di questa sfida risulta essere il milanista Shevchenko con ben 14 reti all’attivo. Segue con ben 13 reti un giocatore che ha vestito entrambe le maglie: Giuseppe Meazza.

A quota 11 Nyers e Nordhal, rispettivamente Inter e Milan, mentre con 10 reti si posiziona Zlatan Ibrahimovic, calciatore che ha vestito entrambe le maglie. Tra le sfide da segnalare c’è sicuramente quella del 9 Febbraio 2020. Doppio vantaggio Milan con Rebic e Ibrahimovic con conseguente rimonta interista firmata dai gol di Brozovic, De Vrij, Vecino e Lukaku. L’ultima sfida giocata dalle due formazioni risulta essere quella del 16 ottobre 2023. Risultato finale di 5-1 con nel Milan in rete Leao; per l’Inter Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan e Thuram. (Marco Genduso)

MILAN INTER DIRETTA STREAMING: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Milan Inter sarà un’esclusiva di DAZN: dunque il derby di Milano non sarà una delle tre partite settimanali trasmesse in contemporanea via satellite anche da Sky, ma sarà dunque esclusivamente una diretta streaming, con Milan Inter che potrà essere gustata da tutti gli appasionati che possono usufruire delle diverse formule di abbonamento proposte da DAZN.

MILAN INTER:FESTA NERAZZURRA?

E’ arrivato il momento della partita più attesa: la diretta Milan Inter accenderà le luci a San Siro (ore 20.45) per quella che potrebbe essere una serata storica. Dopo aver subito per mano della Roma l’eliminazione dall’Europa League, oltre a consolidare il secondo posto il Milan vuole rovinare la festa ai cugini, che vincendo questa sera festeggerebbero in anticipo il loro ventesimo Scudetto, cucendosi così sul petto l’agognata seconda Stella.

Uno smacco che i tifosi rossoneri non vogliono vincere: l’Inter è reduce da un pareggio interno contro il Cagliari ed è fuori dalle Coppe, quindi concentrerà tutti gli sforzi finali sul campionato per provare a vincere la Serie A con un punteggio record, anche se proprio il pareggio con i sardi ha abbassato a 101 punti la quota massima per il cammino interista in questa stagione. Salvo dunque il primato assoluto della Serie A, i 102 punti della Juventus di Conte nella stagione 2013/14.

MILAN INTER, LE PROBABILI FORMAZIONI

La diretta Milan Inter, c’è da starne sicuri, terrà tutti e due gli allenatori svegli tutta la notte per provare a studiare le contromisure necessarie per l’avversario. Il Milan sarà formazione ospitante, per Stefano Pioli difesa a quattro davanti a Maignan con Florenzi e Theo Hernandez sulle fasce, vista la non esaltante performance di Calabria contro la Roma. Gabbia e Tomori saranno i centrali di difesa, davanti alla retroguardia si muoveranno Adli e Reijnders mentre in attacco fiducia a Chukwueze assieme a Leao e Loftus-Cheek, a sostegno di Giroud confermato unica punta. Nell’Inter Simone Inzaghi dopo una lunga cavalcata trionfale in campionato non prescinderà dalla difesa a tre, con Pavard, Acerbi e Bastoni davanti a Sommer tra i pali. Dimarco e Darmian saranno gli esterni di fascia, centrocampo come sempre a tutta qualità con Mkhitaryan, Calhanoglu e Barella mentre in avanti ci sarà il tandem Thuram-Lautaro Martinez.

QUALI QUOTE PER MILAN INTER?

Una partita affascinante come il derby di Milano può sicuramente stuzzicare la fantasia degli scommettitori. Scopriamo dunque quali sono le quote proposte da Snai per la diretta Milan Inter in cui l’Inter potrebbe mettere le mani sulla seconda stella. La quota per il successo del Milan si alza fino a 3.75, dunque è l’Inter ad essere considerata favorita con una quota per la vittoria nerazzurra proposta a 1.95. Il pareggio invece moltiplica per 3.60 la posta scommessa.











