DIRETTA/ Juventus Napoli streaming video tv: in Serie A ci sono ben 153 precedenti

DIRETTA JUVENTUS NAPOLI: I TESTA A TESTA

Manca sempre meno al calcio d’inizio nella diretta di Juventus Napoli, e allora vale la pena fare un rapido excursus attraverso i precedenti tra queste due squadre, che non sono certo pochi (anzi). Si tratta di una grande classica del calcio italiano, con ben 153 scontri diretti soltanto in Serie A: il bilancio sorride molto di più alla Juventus. Entrando nel dettaglio: 70 vittorie per la Vecchia Signora, 48 pareggi e 35 vittorie per il Napoli. Per il primo confronto dobbiamo tornare addirittura al 6 ottobre del 1929: vittoria dei bianconeri per 3-2.

Un anno dopo la prima vittoria dei partenopei: il 23 novembre 1930 il successo esterno per 1-2. L’ultimo confronto è tra i più pirotecnici: vittoria del Napoli per 5-1 con doppietta di Osimhen e reti di Kvaratskhelia, Rrahmani ed Elmas. Di Di Maria l’unico sussulto bianconero. Stasera nell’episodio numero 154 nel massimo campionato arriverà il riscatto della Juventus, che potrebbe idealmente tenere viva la corsa allo scudetto? Tra poco lo scopriremo insieme… (Aggiornamento di MB)

JUVENTUS NAPOLI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Juventus Napoli non è prevista sui canali della nostra televisione, non essendo una delle partite selezionate per questa 31^ giornata di campionato. Ovviamente sappiamo bene che tutta la Serie A è fornita dalla piattaforma DAZN, che possiede i diritti per trasmettere i suoi match: di conseguenza la visione di Juventus Napoli in diretta streaming video (a meno che abbiate a disposizione una smart tv dotata di connessione a internet) utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone, e chiaramente dovrete aver sottoscritto un abbonamento al servizio.

JUVENTUS NAPOLI: ENIGMA SPALLETTI…

Juventus Napoli, in diretta domenica 23 aprile 2023 alle ore 20.45 presso l’Allianz Stadium di Torino, sarà una sfida valida per la 31^ giornata del campionato di Serie A. Il big match di giornata mette in palio punti importanti per le due squadre, rispettivamente in corsa per l’Europa e per la certezza matematica dello scudetto.

Colpita dal -15, la Juventus è settima in classifica a 44 punti: sin qui diciotto vittorie, cinque pareggi e sette sconfitte. Due ko di fila per la formazione di Allegri: 2-1 contro la Lazio e 1-0 contro il Sassuolo. Reduce dall’eliminazione in Champions League, il Napoli è in vetta alla classifica con 75 punti, a +14 dalla Lazio seconda. I partenopei hanno ottenuto diciotto vittorie, sette pareggi e cinque sconfitte. Nell’ultimo turno è arrivato il pareggio per 0-0 contro il Verona.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS NAPOLI

Qualche assenza e qualche dubbio da valutare per gli allenatori di Juventus e Napoli, andiamo a conoscere le probabili formazioni del match. Partiamo dalla Vecchia Signora, Allegri privo degli infortunati Kaio Jorge e Kean. Il modulo è il 3-5-2: Szczesny, Gatti, Bremer, Danilo, Barbieri, Fagioli, Paredes, Rabiot, Kostic, Milik, Vlahovic. Passiamo adesso agli azzurri, Spalletti deve rinunciare a Simeone, Gaetano, Mario Rui e Politano. Confermato il 4-3-3: Meret, Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Olivera, Anguissa, Lobotka, Zielinski, Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Equilibratissime le quote per le scommesse della diretta Juventus Napoli. Prendiamo spunto dai numeri di Eurobet: la vittoria della Juventus è a 2,80, il pareggio è quotato 3,05, mentre il successo del Napoli è a 2,65. Passiamo adesso alle quote sul numero di reti del match: Under 2,5 a 1,65 e Over 2,5. A 2,10. Ben più equilibrio tra Gol e No Gol, rispettivamente a 1,78 e 1,93.











