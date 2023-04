Video/ Sassuolo Juventus (1-0) gol e highlights: Defrel punisce Allegri (Serie A)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI SASSUOLO JUVENTUS: ALTRO KO DI ALLEGRI!

Andiamo a vedere il video gol e highlights di Sassuolo Juventus. Dopo il ko contro la Lazio, cade ancora la Juventus col Sassuolo che punisce i bianconeri nella ripresa. Buona partenza del Sassuolo che fa girare con disinvoltura il pallone, il primo vero affondo del match però lo trova la Juventus all’11’ con Kostic che sfrutta un cross di Barbieri per andare alla conclusione, murata dalla difesa del Sassuolo.

I neroverdi si fanno vedere in avanti con le incursioni di Frattesi, bravo a trovare i break giusti a centrocampo, al 21′ da segnalare per i padroni di casa una rapida triangolazione tra Maxime Lopez e Bajrami, con la conclusione dell’ex Empoli che si alza di poco sopra la traversa della porta difesa da Perin. Al 25′ tempestiva chiusura di Danilo su un apertura di Laurentié per Pinamonti, subito dopo finisce sull’esterno della rete una conclusione di Frattesi. Pressione juventina attorno alla mezz’ora, tre calci d’angolo consecutivi battuti dagli uomini di Allegri con una conclusione di Paredes deviata e un salvataggio di Erlic sull’ultimo tentativo. Al 34′ ancora corner bianconero e Bremer stacca sulla battuta di Kostic, senza trovare però la porta.

Il Sassuolo inizia il secondo tempo con Defrel in campo al posto di Pinamonti. Al 4′ si vede la Juventus in avanti con un colpo di testa di Danilo, poi i neroverdi prendono progressivamente il sopravvento. All’8′ pericoloso Frattesi con una gran botta, poi Perin è pronto con un riflesso a deviare in angolo su Maxime Lopez.

All’11’ su angolo di Bajrami Perin si supera su un colpo di testa di Defrel, Allegri prova a correre ai ripari inserendo Cuadrado e Di Maria al posto di Barbieri e Milik ma al 16′ è ancora grande chance per il Sassuolo, con Gatti che devia sul palo su una conclusione di Bajrami. Il gol è nell’aria e al 19′ il Sassuolo passa: errore in uscita di Fagioli, break di Defrel che con un gran destro infila Perin per l’1-0. Al 27′ attento Consigli su un colpo di testa di Gatti, ben più spettacolare l’intervento del portiere neroverde su un colpo di testa di Rabiot subito dopo. Alla mezz’ora Di Maria salta Erlic ma non inquadra la porta, quindi Zortea e Ceide prendono il posto di Bajrami e Laurentié tra i padroni di casa. Al 41′ il Sassuolo manca il colpo del ko anticipato con Harroui che chiude un gran contropiede sparando alto e ignorando Frattesi libero al suo fianco, quindi 5′ di recupero che portano solo un’ammonizione per Chiesa: è il Sassuolo a vincere la sfida al Mapei Stadium.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI SASSUOLO JUVENTUS, LE DICHIARAZIONI DEI TECNICI

Alessio Dionisi sottolinea i meriti del suo Sassuolo: “Credo che oggi ci sia tanto merito dei ragazzi perché hanno fatto una fase difensiva incredibile. Siamo stati bravi a verticalizzare perché sapevamo che la Juve avrebbe concesso e così è stato, poi abbiamo sbagliato l’ultima scelta diverse volte. La sostituzione di Pinamonti, avevo un giocatore che merita di giocare, ne avevo tanti, e secondo me era un momento opportuno, volevo un attacco diverso e ho messo Greg che è un giocatore affidabile sempre. Sarebbe un peccato se qualcuno di voi non renda merito al Sassuolo parlando di una Juve poco efficace. La Juve è forte, il Sassuolo ha fatto molto bene in fase difensiva e le due ciliegine sono state il gol di Defrel e la parata di Consigli, di questo sono molto molto contento“.

Massimiliano Allegri non vede comunque una Juventus in crisi ma non recrimina: “La squadra paga i tanti impegni ravvicinati? Non è un giustificazione, siamo la Juventus, dobbiamo essere abituati a giocare ogni tre giorni. Quella di oggi era una gara da vincere, ma così non è stato. Abbiamo perso con merito, nonostante l’occasione per pareggiare. Da martedì dobbiamo prepararci per affrontare la partita di Lisbona al meglio. Dipende da tanti fattori, dopo un primo tempo così non puoi concedere un angolo del genere. Inutile piangersi addosso, dobbiamo migliorare. Dovevamo fare meglio tecnicamente, non ci siamo riusciti. Siamo andati sotto, abbiamo avuto una reazione con i cambi. Fagioli deve stare sereno, sta facendo un’ottima stagione così come tutti i ragazzi che hanno giocato in questa stagione. L’errore è normale, è un processo di crescita“.

