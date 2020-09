Diretta Juventus Novara/ Streaming video Sky: derby amichevole per Pirlo

Juventus Novara, in diretta alle ore 10.30 di questa mattina, domenica 13 settembre 2020, è la partita amichevole che segna il debutto di Andrea Pirlo sulla panchina della Juventus. Orario anomalo, ma non mancheranno i motivi d’interesse per seguire con grande attenzione la diretta di Juventus Novara, dal momento che questo sarà di fatto il primo e unico test per i campioni d’Italia bianconeri nel corso di questo anomalo pre-campionato. Settimana prossima sarà già il momento del via al nuovo campionato, c’è giusto lo spazio per disputare una amichevole come prova generale del lavoro di Andrea Pirlo.

Sarà dunque Juventus Novara il banco di prova per il nuovo corso della Vecchia Signore, un derby piemontese amichevole per il quale le due società si sono accordate nel corso della trattativa per il trasferimento del terzino Barbieri. Juventus Novara sarà naturalmente un test preziosissimo anche per la compagine novarese che si sta preparando al campionato di Serie C, ma i riflettori saranno inevitabilmente per Andrea Pirlo e i suoi ragazzi.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE JUVENTUS NOVARA

Buone notizie per i tifosi bianconeri e tutti gli appassionati, infatti la diretta tv di Juventus Novara sarà trasmessa da Sky Sport sui canali della piattaforma satellitare, mentre la diretta streaming video sarà di conseguenza assicurata tramite il servizio di Sky Go. Per chi non è abbonato, i riferimenti più utili saranno invece quelli dei siti Internet e social network ufficiali delle due squadre.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS NOVARA

Per quanto riguarda le probabili formazioni di Juventus Novara, ecco che stamattina si potranno vedere in azione i nuovi acquisti bianconeri Arthur, McKennie e Kulusevski. L’unico riferimento è quello di una partitella in famiglia con l’Under 23, che però era stata disputata quando erano ancora in corso le partite delle varie Nazionali. Oggi sono ormai rientrati anche i giocatori che avevano risposto alle varie convocazioni, a cominciare da un certo Cristiano Ronaldo ma naturalmente anche tanti altri grandi nomi, di conseguenza le scelte di Andrea Pirlo saranno decisamente più significative, ma comunque mirate a mettere minuti nelle gambe di tutto gestendo le energie che non possono essere ancora al massimo, inoltre gli ultimi arrivati si stanno allenando davvero da poco agli ordini di Andrea Pirlo. Fra i titolari dunque potrebbero esserci molte conferme, ma attenzione naturalmente alle sostituzioni a partita in corso, che potrebbero essere tante e significative.

