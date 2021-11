DIRETTA JUVENTUS PRIMAVERA ZENIT/ Video streaming tv: è sfida inedita! (Youth League)

DIRETTA JUVENTUS PRIMAVERA ZENIT: SFIDA INEDITA

Non ci sono precedenti di Juventus Primavera Zenit, ma ci sono due incroci recenti che i giovani bianconeri hanno avuto contro una squadra russa: stiamo parlando della Lokomotiv Mosca e la stagione è quella 2019-2020. Le partite erano state valide per il girone di Youth League; l’allenatore era Lamberto Zauli e quella squadra aveva chiuso la prima fase con 12 punti, qualificandosi al turno successivo. In casa contro la Lokomotiv Mosca aveva però perso: Maksim Petrov e Ilya Petukhov (su rigore) avevano realizzato i due gol della vittoria per i russi, che avevano espugnato Vinovo nonostante la rete della bandiera di Paolo Gozzi Iweru.

La rivincita della Juventus Primavera era maturata nel match di ritorno: anche allora si parlava di 3^ e 4^ giornata del girone, nella capitale russa il gol decisivo lo aveva timbrato Elia Petrelli al 36’ minuto. Dunque la squadra bianconera di Zauli aveva proceduto in quell’edizione di Youth League; aveva incrociato il Real Madrid nel turno seguente ma purtroppo le cose non erano andate bene, i blancos avevano vinto 3-1 a Torino riuscendo a eliminare la Juventus Primavera che ora ci riproverà sperando di prendersi la vittoria che vale gli ottavi. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA JUVENTUS PRIMAVERA ZENIT STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Salvo variazioni di palinsesto non dovrebbe essere possibile assistere alla diretta tv di Juventus Primavera Zenit, e non sarà a disposizione nemmeno un servizio di diretta streaming video; per avere informazioni utili sulla partita di Youth League potrete consultare liberamente il sito www.uefa.com, alla sezione appositamente dedicata al torneo, oppure gli account ufficiali che la società bianconera mette a disposizione sui social network, con particolare riferimento alle pagine Facebook e Twitter.

OTTAVI IN ARRIVO?

Juventus Primavera Zenit sarà diretta dall’arbitro albanese Enea Jorgji: alle ore 15:00 di martedì 2 novembre, presso il Juventus Training Ground di Vinovo, si gioca la partita valida per la 4^ giornata nel gruppo H di Youth League 2021-2022. È il match che potrebbe consegnare gli ottavi di finale ai giovani bianconeri: due settimane fa la squadra di Andrea Bonatti ha vinto a San Pietroburgo confermandosi al primo posto nel girone, e con un successo oggi salirebbe a +7 sui russi che, a quel punto, non potrebbero più operare aggancio o sorpasso.

Naturalmente qualificarsi con due turni di anticipo sarebbe importante, anche per riprendere la marcia in campionato dopo l’inattesa sconfitta maturata sul campo del Verona (proprio come successo alla prima squadra bianconera); vedremo allora come andranno le cose nella diretta di Juventus Primavera Zenit, aspettando che la partita si giochi possiamo fare qualche valutazione circa i temi principali del match, cominciando come di consueto dall’analisi delle scelte dei due allenatori e dunque le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAIZONI JUVENTUS PRIMAVERA ZENIT

Il 4-4-2 che Bonatti utilizzerà per Juventus Primavera Zenit potrebbe ricalcare quello visto due settimane fa in Russia: dunque avremmo una squadra con Senkó tra i pali e una difesa nella quale Nzouago e Fiumanò sarebbero i due centrali, lasciando Savona e Turicchia a correre sulle corsie laterali. Nella zona mediana del campo come sempre sarà fondamentale l’apporto di Miretti che farebbe coppia con Omic, poi le fasce verranno presidiate da Mulazzi, che agirà sulla destra, e Iling che avrà invece campo sull’altro versante. Matias Soulé e Chibozo invece sono nettamente favoriti per il tandem offensivo.

Lo Zenit di Konstantin Zyrianov si dispone con un 4-1-4-1: Zigangirov è il perno che agisce davanti alla difesa mentre Kotov è il centravanti, alle spalle di questi giocatori ci sono dunque le due linee a quattro. Kasimov e Khotulev centrali di una retroguardia completata da Sandrachuk e Troshchenkov sugli esterni e il portiere Byazrov, mentre sulla trequarti il gioco dovrebbe passare dai piedi di Kim e Saus che opereranno in posizione centrale alle spalle della prima punta, con Maryanov e Kuznetsov che invece dovrebbero avere ben pochi rivali per quanto riguarda le corsie laterali.



