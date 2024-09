Comincia l’avventura europea anche per i baby bianconeri in questa diretta di Juventus Psv Primavera, le due compagini saranno impegnate nella prima giornata di Youth League oggi 17 settembre alle ore 14. La Juventus darà il via anche alla competizione giovanile, che come succede per la Champions League quest’anno cambierà format passando al girone unico. Quindi la parola d’ordine è fare punti, visto che solo le migliori otto potranno accedere direttamente agli ottavi di Youth League.

Gli olandesi del Psv non sono affatto una squadra da sottovalutare, la cantera biancorossa infatti è nota per avere un movimento giovanile degno di nota. Sotto questo punto di vista, la Juventus si sta ancora attrezzando e non è detto che oggi riescano a vincere con facilità anche se l’obiettivo rimane quello. Non ci resta che metterci comodi e gustarci lo spettacolo dei campioni di domani.

DIRETTA JUVENTUS PSV PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

Come accade per la Champions League, la Youth League sarà un’esclusiva di Sky e per questo seguire in diretta Juventus Psv Primavera servirà l’abbonamento Sport della piattaforma satellitare. Per i più smart invece, la competizione sarà visibile tramite le medesime modalità su NowTv.

DIRETTA JUVENTUS PSV PRIMAVERA: PROBABILI FORMAZIONI

Passiamo ora ai protagonisti della diretta di Juventus Psv Primavera grazie alle probabili formazioni di questo match: abbiamo per la (non) tanto vecchia signora il figlio d’arte Montero, anche lui difensore e a differenza del padre ha buone doti di palleggio. Ma la punta di diamante rimane come sempre Lorenzo Anghele che da quest’anno vestirà la maglia numero 10. Il giocatore è un fantasista vecchio stampo, ma che non disdegna qualche scatto in progressione.

Per il Psv invece non si può non citare Van Den Berg, un calciatore olandese in tutti i sensi capace di giocare in ogni ruolo dalla difesa alla trequarti, ma sulla fascia il vero pericolo sarà Waayers che nonostante non abbia dei piedi molto educati riesce a compensare con la sua velocità.

JUVENTUS PSV PRIMAVERA: LE QUOTE

In ultima analisi vediamo insieme le quote relative alla diretta di Juventus Psv Primavera grazie al supporto del bookmaker di Snai: sul sito notiamo come la partita è molto equilibrata soprattutto per i padroni di casa che hanno il segno 1 fissato a 2,3 mentre il suo opposto è a 2,5. Il pareggio invece è quotato a 3.