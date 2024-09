DIRETTA EMPOLI JUVENTUS, ENTRAMBE IMBATTUTE

Le due squadre sono ancora imbattute e puntano a rimanerci anche dopo la sosta Nazionali. La diretta Empoli Juventus è una delle gare più interessante di questo quarto turno di Serie A. La sfida è in programma per sabato 14 settembre alle ore 18:00.

I toscani hanno affrontato la prima parte di campionato nel migliore dei modi con due pareggi importanti contro il Monza e il Bologna più la ciliegina sulla torta ovvero il 2-1 inflitto alla Roma all’Olimpico con gol di Gyasi e Colombo su rigore.

DIRETTA/ Milan Empoli Primavera (risultato finale 4-1): netto successo rossonero! (oggi 14 settembre 2024)

La Juventus ha collezionato sette punti nelle prime tre giornate, risultato riuscito solamente ad altre tre ovvero Inter, Torino e Udinese. I bianconeri hanno vinto contro Como e Verona per 3-0 per poi pareggiare in casa contro la Roma senza subire gol.

DOVE VEDERE DIRETTA EMPOLI JUVENTUS, STREAMING VIDEO

Ecco invece dove vedere la diretta Empoli Juventus: il match è disponibile solamente su DAZN dunque è una vera e propria esclusiva.

Formazioni Empoli Juventus/ Quote: Fagioli o Douglas Luiz? (Serie A, oggi 14 settembre 2024)

Se volete invece vederla in diretta streaming su smartphone, console di gioco, tv o tablet vi basterà scaricare l’applicazione di DAZN.

LE PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI JUVENTUS

Siamo arrivati al momento delle probabili formazioni Empoli Juventus. I toscani scenderanno in campo col 3-4-2-1. Tra i pali Vasquez, difesa a tre con Goglichidze, Ismajli e Viti. A centrocampo Gyasi, Henderson, Grassi e Pezzella. Esposito e Solbakken saranno i due trequartisti alle spalle di Colombo.

La Juventus risponderà invece con il 4-2-3-1. In porta Di Gregorio, pacchetto arretrato composto da Savona, Gatti, Bremer e Cabal. In mediana Locatelli e Douglas Luiz mentre Cambiaso, Koopmeiners e Yildiz saranno alle spalle di Vlahovic.

Diretta/ Empoli Lecce Primavera (risultato finale 1-1): Mboko beffa i toscani! (oggi 1 settembre 2024)

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE EMPOLI JUVENTUS

Infine ci sarà da analizzare quelle che sono le quote per le scommesse sulla diretta Empoli Juventus. I toscani sono dati a 5.25 dunque partiranno sfavoriti se consideriamo che il 2 fisso è offerto a 1.70. Il segno X del pareggio è in lista a 3.60.

Chiudiamo con le giocate relative alle reti come per esempio Over 2.5 a 2,20 contro l’Under a 1.62. Chiudiamo con Gol e No Gol rispettivamente 2.05 e 1.70.