Diretta/ Juventus Roma Primavera, streaming video tv: andamenti opposti (13 aprile 2024)

DIRETTA JUVENTUS ROMA PRIMAVERA, BIANCONERI IN CADUTA LIBERA

Un grande classico, nella 29esima giornata, la sfida in diretta di oggi tra Juventus Roma Primavera, in programma oggi sabato 13 aprile 2024 alle ore 13:00. I bianconeri stanno vivendo la peggior fase della propria stagione. L’ultima vittoria è datata 19 febbraio contro la Sampdoria, quasi due mesi fa, e nelle ultime sei partite sono arrivate cinque sconfitte.

D’altro canto la Roma non perde proprio da metà febbraio, 1-0 col Frosinone. Per il resto è una macchina quasi perfetta che infligge ad avversari pesanti lezioni come il 5-1 all’Atalanta, il 6-1 alla Fiorentina e le quattro reti a Verona ed Empoli. I giallorossi sono a -4 dall’Inter capolista, che però ha una gara in più. La Juventus invece è addirittura 13esima, più vicina alla retrocessione che ai playoff.

JUVENTUS ROMA PRIMAVERA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Juventus Roma Primavera sarà visibile su Sportitalia, canale al numero 60 del digitale terrestre e di conseguenza in chiaro per tutti gratuitamente. Sarà possibile seguire il match Juventus Roma Primavera anche in diretta streaming video attraverso il portale www.sportitalia.com e sulla relativa app.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS ROMA PRIMAVERA

Proviamo brevemente ad analizzare le probabili formazioni di Juventus Roma Primavera: la Juve, in cerca di una svolta, proverà a scendere in campo con un modulo tattico collaudato, il3-4-2-1. In porta Vinarcik, difesa a tre con Savio, Gil e Martinez. A centrocampo a giostrare saranno Turco a destra, Pagnucco a sinistra e Ngana-Ripani in mediana. Davanti Mancini unica punta, supportato da Pugno e Florea.

La Roma di mister Guidi giocherà questa super sfida con lo stesso modulo di mister De Rossi, il 4-3-3. A difendere i pali l’ottimo Marin, nella linea difensiva Mannini, Keramitsis, Plaia e Oliveras. Pagano e Pisilli faranno le mezzali con Romano regista. In attacco non dovrebbe cambiare il tridente Marazzotti, Alessio e Cherubini.

QUOTE JUVENTUS ROMA PRIMAVERA, LE SCOMMESSE

Proviamo a capire per una eventuale scommessa le quote della diretta Juventus Roma Primavera: stando ai bookmakers dovrebbero prevalere i giallorossi, quotati a 1.67. Secondo bet365, l’1 è dato a 3.80 mentre la X a 3.70. L’Over 2.5, vale a dire almeno tre gol nel match, è dato a 1.58 contro il 2.14 dell’Under. Infine, Gol e No Gol sono rispettivamente quotati 1.58 e 2.15.

