VIDEO SALERNITANA SAMPDORIA, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio Arechi di Salerno la Salernitana vince contro la Sampdoria per 3 a 2 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i campani iniziano il match con il piede premuto sull’acceleratore a giudicare dal gol dell’immediato vantaggio siglato da Simy subito al 1′ sfruttando nel migliore dei modi il regalo offertogli dal portiere avversario Vismara che controlla malamente un retropassaggio di Romagnoli. Proprio Vismara tenta di farsi perdonare sulla giocata di Tongya al 3′ ed i blucerchiati reagiscono riuscendo a ripristinare l’equilibrio di partenza già al 4′ con la rete firmata da Tutino, ben assistito dall’altro grande ex di serata Coda.

Lo stesso Coda scalda i guanti dell’estremo difensore avversario Sepe al 10′ ma, dopo un nuovo spunto fuori misura di Tutino al 19′, completa il sorpasso al 22′ andando a segno approfittando di un errore commesso da Daniliuc. Al 45’+3′ Meulensteen devia in maniera provvidenziale il tiro di Amatucci così da chiudere avanti all’intervallo. Nel secondo tempo gli uomini di mister Martusciello vanno a caccia del possibile pareggio già al 47′ quando il tiro di Daniliuc viene pericolosamente deviato da Verde e la squadra dell’Ippocampo tira un sospiro di sollievo al 58′ in occasione del calcio di rigore annullato con l’ausilio del VAR per il presunto fallo commesso da Bronn nei confronti di Veroli, quando era stato invece quest’ultimo a colpire il primo.

Il gol del nuovo pari arriva comunque all’ora di gioco grazie a Valencia, il quale insacca il pallone con un colpo di testa vincente su lancio di Verde. Nel finale i granata tornano in vantaggio in modo definitivo all’85’ con la rete segnata da Braaf, assistito da Njoh, sebbene Kallon venga poi espulso per doppia ammonizione dovuta a proteste eccessive al 90’+5′.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Ermanno Feliciani, proveniente dalla sezione di Teramo, ha estratto il cartellino giallo per tre volte ammonendo rispettivamente Kallon, in due occasioni con conseguente rosso ed espulsione, tra il 90’+3′ ed il 90’+5′ da un lato e Bellemo all’87’ dall’altro. I tre punti conquistati in questo terzo turno, il primo infrasettimanale, del campionato cadetto permettono alla Salernitana di salire a quota 6 nella classifica della Serie B 2024/2025 mentre la Sampdoria non si muove, rimanendo bloccata con un solo punto.

