Sampdoria, calendario Serie B 2024-2025/ Tutte le giornate, le partite e i big match (oggi 10 luglio)

SAMPDORIA, CALENDARIO SERIE B 2024-2025: PIRLO CI RIPROVA!

Stiamo per conoscere il calendario della Sampdoria per la Serie B 2024-2025: mercoledì 10 luglio anche i blucerchiati inizieranno a capire quale sarà il loro percorso per andare a caccia della promozione, il grande obiettivo che era sfuggito lo scorso anno. La Sampdoria aveva iniziato la sua stagione con una vittoria sul campo della Ternana: sembrava essere l’avvio di una grande cavalcata, e invece la squadra affidata ad Andrea Pirlo, e retrocessa nel campionato precedente, aveva inanellato un’incredibile serie di sconfitte a Marassi e si era ritrovata addirittura a ridosso della zona playout.

Diretta/ Palermo Sampdoria (risultato finale 2-0): rosanero in semifinale! (Serie B, 17 maggio 2024)

La risalita è stata netta, ma quando la Sampdoria ha trovato il giusto ritmo era purtroppo tardi: i blucerchiati si sono dovuti accontentare di raggiungere il primo turno dei playoff, già un grande traguardo per come si era messa, ma sono stati eliminati dal Palermo, mancando così il grande ribaltone che era invece avvenuto nel 2012, sotto la guida di Beppe Iachini subentrato a Gianluca Atzori. Ora però si tratta di capire in che modo la Sampdoria affronterà il campionato cadetto, e innanzitutto appunto quale sarà il suo calendario di Serie B 2024-2025, scopriamolo quindi insieme.

DIRETTA/ Fiorentina Sampdoria Primavera (risultato finale 2-2): che show in extremis! (17 maggio 2024)

CALENDARIO SERIE B 2024-2025, SAMPDORIA: C’È ANCORA PIRLO

La Sampdoria che oggi si vedrà rivelato il calendario di Serie B 2024-2025 riparte da Andrea Pirlo: è ancora lui l’allenatore della squadra blucerchiata e questa è sicuramente una notizia positiva. In un campionato capace di fagocitare tecnici anche bravi e con un rendimento positivo, la Sampdoria ha avuto il merito di riporre la massima fiducia nella guida scelta in estate: anche quando sembrava che la corsa alla salvezza fosse l’unico orizzonte, la società anche con qualche tentennamento non ha comunque messo in discussione Pirlo, provando a credere nel progetto a lungo termine.

DIRETTA/ Sampdoria Empoli Primavera (risultato finale 1-2): Nabian la chiude! (oggi 11 maggio 2024)

Possiamo dire che i risultati abbiano dato ragione a questa decisione: certo la promozione non è arrivata, ma intanto la Sampdoria è cresciuta fino a conquistare il playoff e adesso con un anno di esperienza in più si presenta al calendario di Serie B 2024-2025 come una delle corazzate da battere, in prima fila per ottenere la tanto agognata promozione. Le insidie non mancheranno e, a differenza dell’anno scorso, sarà fondamentale partire bene per non dover poi rincorrere in un torneo sempre molto difficile, staremo allora a vedere cosa succederà a partire dal calendario Serie B 2024-2025.











© RIPRODUZIONE RISERVATA