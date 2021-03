Diretta/ Juventus Spezia (Serie A) streaming video tv: la Juve vuole ripartire!

DIRETTA JUVENTUS SPEZIA: PIRLO NON AMMETTE SCHERZI!

Juventus Spezia, in diretta martedì 2 marzo 2021 alle ore 20.45 presso l’Allianz Stadium di Torino, sarà una sfida valevole per la sesta giornata di ritorno del campionato di Serie A. Bianconeri chiamati a ripartire dopo il pari di Verona che ha ulteriormente allontanato la vetta della classifica. La squadra di Andrea Pirlo ha sempre da recuperare il match contro il Napoli, ma al momento la distanza dal primo posto è tale da far riporre, almeno momentaneamente, nel cassetto i sogni di gloria. Sicuramente la Juve non potrà steccare anche se lo Spezia ha già fatto parecchi sgambetti alle grandi nel corso di questa stagione. Una situazione chiara con la quota salvezza però che rischia di alzarsi visti gli ultimi risultati di Torino, Cagliari e Parma.

La formazione ligure non può rilassarsi anche se l’ultimo 2-2 in rimonta contro il Parma è stato importantissimo per evitare di farsi risucchiare in zona play off. Pirlo punta invece la prossima sfida con la Lazio per recuperare Cuadrado e Morata e la Champions per provare a rilanciare Chiellini e Bonucci. Nel frattempo turn over in questo turno infrasettimanale, soprattutto in difesa, con Kulusevski che sarà chiamato ad affiancare in attacco Cristiano Ronaldo.

DIRETTA JUVENTUS SPEZIA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Juventus Spezia sarà garantita sui canali di Sky Sport, che detengono l’esclusiva per sette partite su dieci di ogni giornata di Serie A. Sarà dunque una visione riservata ai soli abbonati, che però in compenso avranno a disposizione anche la diretta streaming video tramite il sito o l’applicazione di Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS SPEZIA

Le probabili formazioni della sfida tra Juventus e Spezia presso l’Allianz Stadium. I padroni di casa allenati da Andrea Pirlo scenderanno in campo con un 4-4-2 e questo undici titolare: Buffon; Danilo, Demiral, De Ligt, Alex Sandro; Chiesa, Rabiot, Bentancur, Ramsey; Kulusevski, Ronaldo. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Vincenzo Italiano con un 4-3-3 così disposto dal primo minuto: Provedel; Vignali, Ismajli, Erlic, S. Bastoni; Maggiore, Ricci, Estevez; Verde, Nzola, Gyasi.

PRONOSTICO E QUOTE

Per quanto riguarda tutti coloro che vorranno scommettere sul match tra Juventus e Spezia, le quote del bookmaker Snai fissano a 1.25 il moltiplicatore per chi punterà sul successo interno, a 6.35 la quota relativa al pareggio per la quale si potrà scommettere sul segno X, ed infine chi deciderà di investire sull’affermazione esterna riceverà 12.00 volte la posta scommessa.



