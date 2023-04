DIRETTA/ Juventus U23 Feralpisalò (risultato finale 1-3): espulso Compagnon!

DIRETTA JUVENTUS U23 FERALPISALO (RISULTATO 1-3): TRIPLICE FISCHIO

Allo Stadio Giuseppe Moccagatta la Feralpisalò batte in trasferta la Juventus Next Gen per 3 a 1. Nel primo tempo gli ospiti partono forte riuscendo a passare in vantaggio già al 12′ grazie alla rete messa a segno da Siligardi e trovando il gol del raddoppio subito al 16′ con Guerra di testa su assist dello stesso Siligardi. Ci pensa Carraro a firmare il tris per i suoi al 28′. Nel secondo tempo i padroni di casa accorciano le distanze al 54′ tramite il gol siglato da Huijsen.

Nell’ultima parte dell’incontro le cose si complicano ulteriormente per i piemontesi rimanendo in inferiorità numerica dal 68′ a causa dell’espulsione per rosso diretto rimediata da Compagnon. I tre punti guadagnati quest’oggi consentono alla Feralpisalò di portarsi a quota 65 nella classifica del girone A della Serie C mentre la Juventus U23 resta ferma a 46 punti. (cronaca Alessandro Rinoldi)

JUVENTUS U23 FERALPISALÒ STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Juventus U23 Feralpisalò non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno (ma aggiornamenti e gol in tempo reale saranno visibili sul canale Diretta Gol) e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione di Juventus U23 Feralpisalò sarà dunque in diretta streaming video e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

E’ INIZIATA LA RIPRESA

Arrivati al cinquantacinquesimo minuto, il risultato tra Juventus Next Gen e Feralpisalò è cambiato ed è adesso di 1 a 3. In queste prime battute del secondo tempo, iniziato con gli ingressi di Da Graca, Compagnon e Yildiz al posto di Cerri, Bonetti e Riccio nella Juventus, i padroni di casa allenati da mister Brambilla accorciano le distanze con il gol siglato da Huijsen al 54′. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

FINE PRIMO TEMPO

Al termine del primo tempo le formazioni di Juventus Next Gen e Feralpisalò sono da poco rientrate negli spogliatoi per l’intervallo sullo 0 a 3. I minuti scorrono sul cronometro ed i verdazzurri riescono a passare in vantaggio al 12′ grazie alla rete messa a segno da Siligardi. I Leoni del Garda insistono trovando anche il gol del raddoppio di testa con Guerra su assist di Siligardi dalla destra al 16′. Ci pensa quindi il loro compagno Carraro a calare già il tris al 28′. Fino a questo momento il direttore di gara Giuseppe Collu, proveniente dalla sezione di Cagliari, ha ammonito Barbieri e poi Bonetti al 15′ soltanto fra i giocatori della Juventus U23. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

FASE INIZIALE DEL MATCH

In Piemonte la partita tra Juventus Next Gen e Feralpisalò è cominciata da una decina di minuti nel primo tempo ed il risultato è di 0 a 0. Nelle fasi iniziali dell’incontro gli ospiti guidati dal tecnico Vecchi provano ad affacciarsi pericolosamente in zona offensiva con un colpo di testa impreciso di Pilati su cross di Siligardi intorno al 9′. Intanto l’arbitro ha già ammonito Barbieri all’8′ tra i calciatori della Juventus U23. Ecco le formazioni ufficiali: JUVENTUS NEXT GEN (3-5-2) – Daffara; Riccio, Poli, Huijsen; Barbieri, Sersanti, Bonetti, Besaggio, Cudrig; Sekulov, Cerri. A disposizione: Raina, Savona, Muharemovic, Da Graca, Compagnon, Cotter, Lipari, Palumbo, Turicchia, Yildiz, Peeters. All.: Brambilla. FERALPISALO’ (4-3-1-2) – Pizzignacco; Bergonzi, Di Gennaro, Pilati, Panico; Palazzi, Carraro, Balestrero; Siligardi; Guerra, Butic. A disposizione: All.: Vecchi. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

SI GIOCA

Sta per iniziare la diretta di Juventus U23 FeralpiSalò, partita valevole per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie C, raggruppamento A. Prima di tuffarci nella sfida andiamo ad analizzare le statistiche che accompagnano questa partita che si preannuncia davvero importante per la classifica di entrambe le compagini. Da una parte i piemontesi che, con quarantasei punti (dodici vittorie, dieci pareggi, dodici sconfitte) devono fare punti per entrare in zona play-off.

Dall’altra la capolista che, forte di sessantadue punti (diciassette vittorie, undici pareggi, sei sconfitte), deve mantenere il vantaggio sul Pordenone, oggi distante quattro lunghezze. FeralpiSalò che detiene la migliore difesa del girone A con sole diciotto reti al passivo, al contrario della Juventus Under 23 che ha incassato ben quaranta gol fino a questo momento. (Giulio Halasz)

JUVENTUS U23 FERALPISALÒ: OSPITI FAVORITI!

Juventus U23 Feralpisalò, in diretta domenica 2 aprile 2023 alle ore 14.30 presso lo stadio Giuseppe Moccagatta di Alessandria, sarà una sfida valida per la 35^ giornata del campionato di Serie C. Arriva la capolista in casa dei giovani bianconeri reduci da un pari in casa del Mantova, seconda “X” consecutiva per la Juventus U23 che resta a un punto dalla zona play off, obiettivo ancora raggiungibile.

Nelle ultime quattro partite di campionato la Feralpisalò si troverà però ad affrontare un vero appuntamento con la storia, dopo l’ultimo pari a reti bianche in casa del Trento i Leoni del Garda mantengono 4 punti di vantaggio sul Pordenone secondo e potrebbero trovarsi a conquistare la Serie B per la prima volta nella loro storia. All’andata vittoria per 2-1 della Feralpisalò in casa della Juventus U23, ultimo precedente in casa dei giovani bianconeri datato 29 gennaio 2022, 1-0 per la Juve il risultato finale in quell’occasione.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS U23 FERALPISALÒ

Le probabili formazioni della diretta Juventus U23 Feralpisalò, match che andrà in scena all0 stadio Giuseppe Moccagatta di Alessandria. Per la Juventus U23, Massimo Brambilla schiererà la squadra con un 3-4-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Daffara, Savona, Poli, Riccio; Sersanti, Barrenechea, Besaggio, Cudrig; Soulé; Compagnon, Sekulov. Risponderà la Feralpisalò allenata da Stefano Vecchi con un 4-3-2-1 così schierato dal primo minuto: Pizzignacco; Bergonzi, Pilati, Di Gennaro, Panico; Icardi, Palazzi, Balestrero; Siligardi, Guerra; Pittarello.

JUVENTUS U23 FERALPISALÒ LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Juventus U23 Feralpisalò, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria della Juventus U23 con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.80, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.05, mentre l’eventuale successo della Feralpisalò, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.00.











