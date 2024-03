DIRETTA/ Juventus U23 Gubbio video streaming tv: che cosa è successo all’andata? (Serie C, 2 marzo 2024)

DIRETTA JUVENTUS U23 GUBBIO: TESTA A TESTA

La diretta della sfida che vede affrontarsi Juventus U23 Gubbio presenta due formazioni che, alla luce della genesi recente da parte della squadra bianconera, si sono affrontate appena in un’occasione. Stiamo parlando ovviamente della sfida di andata, terminata con un pareggio con il risultato di 1-1. Gubbio in svantaggio con la rete della Juventus firmata dall’esperto attaccante Guerra dopo che i padroni di casa subirono l’espulsione del centrocampista Federico Casolari.

DIRETTA/ Perugia Juventus U23 (risultato finale 2-0): Iannoni manca il tris! (Serie C, 25 febbraio 2024)

Il Gubbio non ci sta e riesce a pareggiare i conti al minuto 61 grazie alla zampata vincente dell’attaccante Marco Spina. Juventus che ristabilì la parità numerica alla luce dell’espulsione negli ultimi istanti di gara del centrocampista olandese Comenencia. (Marco Genduso)

JUVENTUS U23 GUBBIO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Juventus U23 Gubbio sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Juventus U23 Gubbio e in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

Diretta/ Olbia Gubbio (risultato finale 1-2) streaming video tv: Di Massimo su rigore! (25 febbraio 2024)

LA PRESENTAZIONE

Juventus U23 Gubbio, in diretta sabato 2 marzo 2024 alle ore 16.15 presso lo stadio Giuseppe Moccagatta di Alessandria, sarà una sfida valida per la ventinovesima giornata del campionato di Serie C. È ripartita la marcia del Gubbio che dopo la sconfitta di Carrara e il pari contro l’Entella è tornato alla vittoria espugnando il campo dell’Olbia. Quinto posto consolidato per il Gubbio che punta a un posto d’alta classifica in vista dei play off.

Solidità che vuole ritrovare anche la Juventus U23, che ha frenato dopo una lunga ascesa, dopo il pari interno contro la Lucchese è arrivato un ko esterno contro il Perugia, su un campo comunque sempre molto difficile come quello dei Grifoni quarti in classifica. I giovani bianconeri sono comunque noni in classifica e puntano all’ingresso nei play off a fine stagione, con la squadra che aveva manifestato una forte ripresa dopo un inizio di stagione incerto.

DIRETTA/ Gubbio Entella (risultato finale 0-0): reti inviolate! (Serie C, 19 febbraio 2024)

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS U23 GUBBIO

Le probabili formazioni della diretta Juventus U23 Gubbio, match che andrà in scena allo stadio Giuseppe Moccagatta di Alessandria. Per la Juventus U23, Massimo Brambilla schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Daffara, Savona, Stivanello, Muharemovic; Perotti, Comenencia, Anghelè, Salifou, Turicchia; Cerri, Guerra. Risponderà il Gubbio allenato da Piero Braglia con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Greco; Corsinelli, Signorini, Tozzuolo, Dimarco; Brambilla, Rosaia, Bumbu; Spina; Di Massimo, Udoh.

JUVENTUS U23 GUBBIO LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Juventus U23 Gubbio ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria della Juventus U23 con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.70, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 2.85, mentre l’eventuale successo del Gubbio, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.55.











© RIPRODUZIONE RISERVATA