Diretta Juventus U23 Novara/ Streaming video tv: un derby importante (Serie C)

Juventus U23 Novara, diretta dall’arbitro Eduart Pashuku della sezione Aia di Albano Laziale, si gioca alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, mercoledì 22 gennaio. Il derby piemontese Juventus U23 Novara infatti è valido per la ventesima giornata del girone A di Serie C, che era stata rinviata per sciopero subito prima di Natale. Nel weekend appena passato le due formazioni hanno ottenuto risultati opposti: la seconda squadra della Juventus infatti ha vinto contro l’Arezzo, mentre il Novara ha incassato una sconfitta sul campo del Lecco. La posizione in classifica resta tuttavia migliore per il Novara, che a quota 32 punti resta saldamente in zona playoff, dalla quale invece la Juventus U23 sarebbe ai margini, facendo parte di un gruppone di squadre con 27 punti. Le distanze comunque sono brevi, di conseguenza il Novara non può certo rilassarsi, mentre i bianconeri hanno una bella occasione per avvicinarsi alle posizioni che più contano.

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Juventus U23 Novara; tuttavia sappiamo che tutte le partite della Serie C sono trasmesse dal portale elevensports.it che, ormai per la sesta stagione consecutiva, fornisce in abbonamento o acquistando il singolo evento tutte le gare della terza divisione del calcio italiano (Coppa Italia compresa) in diretta streaming video.

Adesso è giunto il momento di considerare le probabili formazioni per Juventus U23 Novara. Mister Pecchia dovrebbe schierare i bianconeri padroni di casa con il 4-2-3-1 e questi possibili titolari: Loria in porta; Di Pardo, Alcibiade, Mulè e Frabotta come difensori nella linea a quattro in retroguardia; Toure e Fagioli coppia mediana, più avanti invece ecco sulla linea della trequarti Portanova, Zanimacchia e Frederiksen in appoggio al centravanti, che dovrebbe essere Olivieri. Per quanto riguarda invece gli ospiti di mister Banchieri, ipotizziamo il seguente 4-3-3: Marchegiani in porta; Barbieri, Sbraga, Pogliano e Cagnano davanti a lui in una linea di retroguardia a quattro; Nardi, Collodel e Bianchi potrebbero essere i titolari a centrocampo; infine ecco il tridente d’attacco con Piscitella, Bortolussi e Peralta.

Diamo infine uno sguardo al pronostico di Juventus U23 Novara in base alle quote offerte dall’agenzia Eurobet. L’esito più probabile dovrebbe essere la vittoria dei padroni di casa, perché il segno 1 è quotato a 2,35. Per il segno X il valore è di 3,05, che è la medesima quota alla quale è offerto anche il segno 2.



