Diretta Lecco Novara/ Streaming video e tv: gli ospiti sono favoriti (Serie C)

Lecco Novara, che sarà diretta dal signor Nicolò Marini, è in programma domenica 19 gennaio 2020 alle ore 17.30 presso lo stadio Rigamonti-Ceppi di Lecco, e sarà una sfida valevole per la ventunesima giornata del campionato di Serie C 2019-2020 nel girone A. Per il Lecco buon pareggio in casa della Pro Vercelli alla ripresa del campionato: la formazione allenata da Gaetano D’Agostino sta lavorando per uscire alla distanza e trovare uno spazio fuori dalla zona play out, a caccia di una salvezza diretta che sembra sempre più possibile alla luce dei risultati che i blucelesti hanno trovato nell’ultimo periodo. Il Novara divide il quarto posto in classifica con Carrarese e Siena ma nel primo impegno del 2020 ha subito una dura lezione in casa dalla capolista Monza, sempre più inarrestabile e vincente 0-3 allo stadio Silvio Piola. Stesso risultato con il quale il Novara all’andata aveva superato il Lecco con i gol di Bortolussi, Schiavi su rigore e Peralta. L’ultimo precedente tra le due squadre a Lecco in campionato risale al 3 aprile 2010, quasi 10 anni fa: il match terminò con un pareggio con il punteggio di 1-1.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Lecco Novara, match previsto domenica 19 gennaio 2020 alle ore 17.30 e che si disputerà presso lo stadio Rigamonti-Ceppi di Lecco, non sarà trasmessa sui canali in chiaro sul digitale terrestre né sui canali pay sul satellite. Il match sarà trasmesso in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati Elevensports. Si potrà vedere infatti la partita con una connessione collegandosi tramite pc sul sito elevensports.it, oppure utilizzando una smart tv oppure dispositivi mobili come un tablet oppure uno smartphone, scaricando l’applicazione ufficiale Elevensports, broadcaster ufficiale per la stagione 2019/20 per il campionato di terza serie, con tutti i match dei 3 gironi trasmessi in streaming via internet.

PROBABILI FORMAZIONI LECCO NOVARA

Le probabili formazioni che scenderanno in campo in Lecco Novara, match previsto domenica 19 gennaio 2020 alle ore 17.30 e che si disputerà presso lo stadio Rigamonti-Ceppi di Lecco, sfida valevole per la ventunesima giornata del campionato di Serie C nel girone A. Il Lecco allenato da D’Agostino sarà schierato con un 3-4-3 così disposto dal primo minuto: Safarikas; Vignati, Melgrati, Procopio; D’Anna, Moleri, Marchesi, Maffei; Giudici, Fall, Strambelli. Risponderà il Novara allenato da Banchieri con un 4-3-2-1 scelto come modulo di partenza e questo schieramento: Marchegiani; Barbieri, Sbraga, Pogliano, Cassandro; Nardi, Buzzegoli, Bianchi; Gonzalez, Peralta; Bortolussi.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi scommetterà sull’esito del match, l’agenzia di scommesse Snai propone a 3.15 la vittoria in casa, a 3.00 la quota per l’eventuale pareggio mentre la quota per l’affermazione in trasferta viene proposta a 2.30. Per quanto riguarda il numero di gol complessivamente realizzati nel corso dei novanta minuti, l’over 2.5 viene proposto a una quota di 2.25 e l’under 2.5 viene offerto a una quota di 1.55.



