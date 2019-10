Diretta Juventus U23 Pergolettese/ Streaming video tv: cremaschi sfavoriti (Serie C)

Juventus U23 Pergolettese, diretta dall’arbitro Mario Adace, è la partita in programma oggi, domenica 27 ottobre 2019 per la 12^ giornata di Serie C, girone A: fischio d’inizio fissato per le ore 17.30. Protagonista oggi sarà una Juventus U23 che negli ultimi cinque incontri si è dimostrata parecchio sotto tono e che ha destato non pochi dubbi sulla tenuta fisica degli undici titolari scesi in campo. La partita contro la Pergolettese può essere un ottimo motivo di riscatto per i giovani bianco neri, mentre la formazione ospite deve assolutamente strappare almeno un pareggio.

La squadra, infatti, rischia di essere retrocessa anche a causa dei recenti risultati negativi che non le hanno permesso di uscire dall’ultima posizione in classifica, rendendo quindi la stagione calcistica attuale molto più complessa rispetto al previsto. Per la Juventus U23 l’ultimo pareggio, preceduto da una sconfitta e due vittorie, ha messo in mostra come la formazione tenda ad abbassare la guardia dopo aver messo in pratica un ottimo stile di gioco. La formazione bianconera viene infatti criticata proprio sotto questo aspetto e pure l’allenatore ha voluto rilasciare dei commenti in merito alla difficoltà della squadra nell’adattarsi ai cambi rapidi di gioco delle squadre avversarie.

Pecchia, ovvero l’allenatore bianconero, per questa sfida casalinga del girone A può fare nuovamente affidamento sul suo modulo 4-3-3 composto da Loria, Di Pardo, Alcibiade, Delli Carri, Frabotta, Toure, Peeters, Muratore, Han, Lanini e Olivieri, che nelle ultime partite non è riuscito a essere incisivo come accaduto in passato. Gioco rapido ma massima concentrazione soprattutto nella fase di copertura delle diverse zone del campo durante la ripresa: Pecchia ha sottolineato come la concentrazione dei suoi ragazzi deve essere sempre ai massimi livelli per evitare clamorose situazioni come quella sviluppatasi durante l’ultimo impegno della formazione bianconera. Per la formazione ospite si tratta invece di una trasferta molto complicata: l’allenatore Contini ha voluto protestare per la direzione di gare dell’ultima partita, che ha penalizzato, a suo dire, parecchio la formazione padrona di casa, che ha dimostrato una grinta abbastanza interessante seppur i frutti del risultato finale non sono stati colti dalla sua squadra, che si è dovuta accontentare dell’ennesimo pareggio. Il modulo 3-5-2 formato da Ghidotti, Coly, Canini, Bakayoko, Muchetti, Panatti, Agnelli, Ferrari, Girgi, Franchi e Morello dovrebbe servire a contrastare, almeno in parte, le azioni incessanti della Juventus. Il reparto offensivo, seppur ben collaudato, tende a non riuscire a offrire quella costanza e allo stesso tempo la voglia di portare a casa una vittoria interessante che potrebbe essere sinonimo di ripresa da parte della stessa formazione. Proprio in virtù di questo Contini pare voglia rendere la formazione maggiormente reattiva e pronta a ottenere i risultati finali tanto sperati, spingendo maggiormente sulle fasce e sul gioco rapido.

