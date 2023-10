DIRETTA/ Juventus U23 Perugia (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, via! (Serie C, 22 ottobre 2023)

DIRETTA JUVENTUS U23 PERUGIA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

La diretta della sfida che pone di fronte Juventus U23 Perugia vede due formazioni che si schierano rispettivamente al sedicesimo e quinto posto in classifica. Partendo dai padroni di casa si notano subito come abbiano giocato una partita in meno a differenza degli ospiti. Bianconeri che hanno collezionato infatti 7 punti in altrettante sfide conditi da 8 gol realizzati e 10 subiti. Inizio sicuramente non da segnalare per la formazione bianconera che si ritrova invischiata nella lotta nella zona retrocessione, tuttavia la nota positiva potrebbe essere rappresentata dal calciatore Leonardo Cerri.

Per il classe 2003 tre reti in campionato nelle sfide contro Rimini, Ancona e Recanatese. Ospiti che si ritrovano al quinto posto in classifica senza tuttavia aver mai perso una sfida in campionato. Per il Perugia ben 5 pareggi e soltanto tre vittorie da inizio campionato che la portano al quinto posto con 10 gol realizzati e 6 subiti. I punti totali del Perugia sono 14 ed in zona gol nessuno ha realizzato più di una rete, presentando quindi 10 marcatori differenti. Per la Juventus dopo Cerri, il miglior marcatore risulta essere Simone Guerra con due reti all’attivo. (Marco Genduso)

DIRETTA JUVENTUS U23 PERUGIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Juventus U23 Perugia viene garantita dalla televisione satellitare: quest’anno, anche grazie allo “spezzatino” presentato dal calendario, le partite della terza divisione sono fornite sui canali legati all’abbonamento tradizionale oppure a quelli specifici del pacchetto Calcio, per il quale è necessaria una sottoscrizione a pagamento a parte (l’alternativa è la pay per view). Da ricordare ovviamente che in assenza di un televisore sarà possibile seguire il match con il servizio di diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi: basterà infatti attivare l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

JUVENTUS U23 PERUGIA: SI GIOCA AD ALESSANDRIA

Juventus U23 Perugia sarà in diretta dallo stadio “Giuseppe Moccagatta” di Alessandria alle ore 14:00 di domenica 22 ottobre: siamo nel girone B di Serie C e si affrontano due squadre con ambizioni ben diverse. I giovani bianconeri, infatti, lottano per mantenere la categoria e al momento hanno ottenuto sette punti in altrettante partite disputate. Gli umbri, invece, hanno intenzione di riprendersi un posto in Serie B: finora i biancorossi si sono ben comportati collezionando quattordici punti e, soprattutto, un buon pareggio contro la capolista Torres e nessuna sconfitta.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS U23 PERUGIA

La diretta tra Juventus U23 e Perugia, in programma domenica 22 ottobre allo stadio “Giuseppe Moccagatta” di Alessandria, vedrà i due allenatori chiamati alle solite scelte di formazione. In casa bianconera mister Massimo Brambilla si affiderà al 3-5-2 con Guerra e Cerri terminali offensivi. In casa biancorossa, invece, mister Francesco Baldini dovrà rinunciare all’infortunato Mezzoni, al suo posto pronto Ricci.

JUVENTUS U23 PERUGIA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse di Juventus U23 Perugia danno per favorita la squadra umbra con il segno 2 proposto a 2.20. Secondo l’agenzia di scommesse Snai il segno 1 equivalente alla vittoria dei piemontesi è dato a 3.10 mentre il pareggio si gioca a 3.15.

