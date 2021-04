Diretta Juventus U23 Pontedera/ Streaming video tv: per i playoff (Serie C)

DIRETTA JUVENTUS U23 PONTEDERA: JUVE FAVORITA!

Juventus U23 Pontedera, in diretta dallo stadio Giuseppe Moccagatta di Alessandria, si gioca alle ore 12.30 di oggi, domenica 11 aprile 2021, come lunch match della trentacinquesima giornata del girone A del campionato di Serie C 2020-2021. Possiamo presentare la diretta di Juventus U23 Pontedera come di una partita tra due squadre che condividono il medesimo obiettivo, cioè quello di qualificarsi per i playoff.

La classifica ci dice infatti che la Juventus U23 ha 47 punti (con una partita ancora da recuperare) mentre il Pontedera è due lunghezze più avanti, a quota 49. Ad oggi sarebbero entrambe qualificate e l’obiettivo è vicino, ma la certezza è ancora da raggiungere ed in ogni caso lo scontro diretto può essere importante anche per raggiungere la migliore posizione possibile nella griglia di questi playoff.

La Juventus U23 arriva dal pareggio sul campo della Pistoiese nel recupero di mercoledì, mentre il Pontedera oggi giorni fa ha pareggiato in casa contro la Pro Sesto: oggi Juventus U23 Pontedera ci regalerà un altro segno X oppure qualcuno riuscirà a vincere?

DIRETTA JUVENTUS U23 PONTEDERA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Il principale riferimento per la diretta di Juventus U23 Pontedera sarà come sempre quello di Eleven Sports, la piattaforma digitale che trasmette in diretta streaming video tutte le partite del campionato di Serie C, su abbonamento oppure acquistando il signolo evento. Ricordiamo poi che ad ogni giornata c’è anche la diretta tv in pay-per-view Sky di una selezione di partite del campionato di Serie C.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS U23 PONTEDERA

Leggiamo adesso insieme le probabili formazioni di Juventus U23 Pontedera. Per i bianconeri disegniamo il modulo 3-4-1-2 nel quale mister Zauli potrebbe schierare Gozzi, Capellini e Delli Carri nella difesa a tre davanti al portiere Israel; a centrocampo il quartetto composto da Barbieri, Leone, Peeters e Rosa da destra a sinistra; infine il reparto offensivo, con Rafia trequartista a supporto dei due attaccanti Aké e Brighenti. Per quanto riguarda gli ospiti toscani disegniamo invece un 3-5-2 con Sarri in porta e davanti a lui nella difesa a tre Matteucci, Risaliti e Ropolo (Piana è squalificato); folto centrocampo a cinque che potrebbe vedere titolari Perretta, Benedetti, Caponi, Barba e Milani da destra a sinistra, infine Magrassi e Semprini potrebbero formare il tandem d’attacco del Pontedera.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico di Juventus U23 Pontedera in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. I padroni di casa sono favoriti, infatti il segno 1 è quotato a 2,05, mentre poi si sale a quota 3,25 in caso di segno X e fino a 3,55 volte la posta in palio sul segno 2 in caso di vittoria del Pontedera.



