Diretta Juventus U23 Pro Patria/ Streaming video e tv: bianconeri in crisi (Serie C)

Juventus U23 Pro Patria, che sarà diretta dal signor Davide Moriconi e si gioca domenica 15 settembre 2019 alle ore 17.30 presso lo stadio Moccagatta di Alessandria, sarà una delle sfide in programma nella quarta giornata del campionato di Serie C 2019-2020 nel girone A. Inizio di stagione pessimo finora per i giovani bianconeri che in avvio di campionato hanno inanellato due sconfitte su due. La partita con l’Arezzo della settimana scorsa è stata rinviata a metà mese, la Juventus si presenta all’appuntamento ancora a 0 punti contro una Pro Patria che non ha fatto molto meglio, comunque. Per i Tigrotti di Busto Arsizio finora due pareggi contro Albinoleffe e Pergolettese dopo aver perso all’esordio in casa contro il Monza. Anche per la squadra allenata da Javorcic non sono mancate le difficoltà in avvio di torneo, dopo una stagione in cui, al ritorno della Serie D, i bustocchi avevano sorpreso veleggiando costantemente in zona play off.

Juventus U23 Pro Patria, domenica 15 settembre 2019 alle ore 17.30, non sarà trasmessa in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento sul satellite oppure sul digitale terrestre. La diretta esclusiva del match sarà affidata a ElevenSports, in diretta streaming video via internet collegandosi con l’applicazione tramite smart tv o con dispositivi mobili come tablet o smartphone, o direttamente al sito elevensports.it per seguire dal diretta streaming video via internet dell’incontro tramite pc.

Le probabili formazioni che scenderanno in campo in Juventus U23 Pro Patria, domenica 15 settembre 2019 alle ore 17.30 presso lo stadio Moccagatta di Alessandria, sfida valevole per la quarta giornata del campionato di Serie C 2019/20 nel girone C. 4-3-3 per la Juventus allenata da Fabio Pecchia schierata con: Loria, Di Pardo, Coccolo, Delli Carri, Beruatto, Touré, Muratore, Portanova, Clemenza, Lanini, Mota. Risponderà con un 3-5-2 la Pro Patria di Ivan Javorcic schierata con: Tornaghi, Battistini, Lombardoni, Boffelli, Cottarelli, Colombo, Bertoni, Ghioldi, Galli, Le Noci, Mastroianni.

Secondo l’agenzia di scommesse Snai, Juventus U23 favorita per la conquista della vittoria contro la Pro Patria. Vittoria in casa quotata 1.70, pareggio proposto a una quota di 3.50 mentre l’affermazione in trasferta viene offerta a una quota di 5.20. Per quanto riguarda i gol complessivamente realizzati nel corso della partita, la quota dell’over 2.5 è fissata a 2.00, la quota dell’under 2.5 viene proposta a 1.70.



