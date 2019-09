DIRETTA/ Juventus U23 Siena(risultato 0-0) streaming video e tv: si comincia!

DIRETTA JUVENTUS U23 SIENA (0-0): SI COMINCIA!

Ancora pochi istanti e poi potremo dare il via alla diretta di Juventus U23 Siena: una gara disputata dalle due squadre, stesso risultato per entrambe. Sia la Juventus II che il Siena hanno steccato i primi 90 minuti perdendo i loro rispettivi incontri. A finire sul banco degli imputati sono stati i reparti difensivi di tutte e due le squadre, che hanno subito complessivamente 4 reti (2 ciascuna). L’unica differenza tra i giocatori bianconeri e gli avversari toscani sta nell’attacco: la squadra B della Juve è rimasta a zero, mentre il Siena ha bagnato lo sfortunato debutto con una rete.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Juventus U23 Siena, domenica 1 settembre 2019 alle ore 15.00, non sarà trasmessa in diretta tv né sui canali in chiaro né su quelli in pagamento sul digitale terrestre o sul satellite. Ci sarà la possibilità di seguire la partita in esclusiva collegandosi in diretta streaming video via internet sul portale Elevensports.it tramite smart tv oppure pc, oppure scaricando l’applicazione tramite smartphone o tablet.

LE DICHIARAZIONI

Manca sempre meno al fischio d’inizio della diretta tra Juventus U23 e Siena e alla vigilia del match per la seconda giornata del campionato di Serie C ha preso la parola Gianluca Auria. L’attaccante del club toscano, parlando di questo impegno non ha però trascurato di analizzare quanto non è andato nella sfida contro l’Olbia, nella prima giornata: “Abbiamo fatto una buona partita, il risultato non dice lo stesso, però sicuramente non meritavamo la sconfitta. Dobbiamo migliorare sulle palle inattive, abbiamo creato tante occasioni, purtroppo però senza fare gol. Voltiamo pagina e pensiamo a vincere domenica. Personalmente non sono soddisfatto al 100%, ho avuto venti minuti per cambiare la partita, volevo dare il massimo ma non ci sono riuscito”. (agg Michela Colombo)

I TESTA A TESTA

Aspettando la diretta di Juventus U23 Siena, se si pensa ai precedenti di questa partita vengono in mente soprattutto le partite fra la prima squadra della Juventus e il Siena negli anni in cui anche i toscani erano in Serie A. Se però ci volessimo limitare ai confronti che riguardano la Juventus U23, i numeri si riducono naturalmente alle due partite dello scorso campionato, quando ci furono un pareggio e una vittoria toscana. Pochi precedenti ma tanti gol, infatti il bilancio delle reti vede il Siena in vantaggio per 5-4. Possiamo infatti ricordare che la partita d’andata in casa della Juventus U23 ci regalò un pareggio per 2-2 domenica 21 ottobre 2018, mentre a Siena si giocò domenica 17 febbraio 2019 per il ritorno, in cui ci fu la vittoria per 3-2 dei padroni di casa. Gli spettatori neutrali sperano che ci sia ancora grande spettacolo, naturalmente però la Juventus U23 spera di cogliere la sua prima vittoria contro il Siena. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

ORARIO E PRESENTAZIONE

Juventus U23 Siena sarà diretta dal signor Alberto Santoro e va in scena domenica 1 settembre alle ore 15.00 presso lo stadio Moccagatta di Alessandria: sarà una delle sfide in programma nella seconda giornata del campionato di Serie C 2019-2020 nel girone A. Seconda stagione in Serie C per la seconda squadra bianconera, che aveva iniziato la stagione in maniera incoraggiante superando il primo turno di Coppa Italia di Serie C, eliminando Pergolettese e Reggio Audace. Alla prima di campionato a Novara i giovani bianconeri sono stati battuti però 2-0, mostrando ancora lacune che il tecnico Pecchia dovrà mettere a posto. Il Siena non si presenta comunque all’appuntamento in una fase migliore: dopo la sconfitta a sorpresa in casa nel primo turno di Tim Cup contro il Mantova, i toscani hanno iniziato anche il campionato con un passo falso, cedendo sempre in casa all’Olbia, perdendo 1-2 senza capitalizzare il gol del momentaneo pareggio messo a segno da Arrigoni.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS U23 SIENA

Le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo in Juventus U23 Siena, presso lo stadio Moccagatta di Alessandria, nella seconda giornata del campionato di Serie C nel girone A. La Juventus U23 allenata da Pecchia schiererà un 4-3-3: Loria; Di Pardo, Del Fabro, Coccolo, Beruatto; Toure, Clemenza, Muratore; Olivieri, Lanini, Zanimacchia. 4-3-1-2 per il Siena di Dal Canto che risponderà con questo schieramento: Loria; Di Pardo, Del Fabro, Coccolo, Beruatto; Toure, Clemenza, Muratore; Olivieri, Lanini, Zanimacchia.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Secondo l’agenzia di scommesse Snai, bianconeri favoriti per la vittoria interna contro i toscani. Il successo interno della Juventus U23 viene quotato 2.40, l’eventuale pareggio viene proposto a una quota di 3.00 mentre la vittoria esterna del Siena viene offerta a una quota di 3.00. Per quanto concerne i gol complessivamente realizzati nel corso della partita, per l’under 2.5 la quota è fissata a 1.60, per l’over 2.5 a 2.15.



© RIPRODUZIONE RISERVATA