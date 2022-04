Diretta/ Juventus U23 Renate streaming video tv: scontro playoff (Serie C)

DIRETTA JUVENTUS U23 RENATE: RISULTATO IN EQUILIBRIO

Juventus U23 Renate, in diretta domenica 10 aprile aprile 2022 alle ore 17.30 presso lo Stadio Giuseppe Moccagatta di Alessandria, sarà una sfida valida per la 36^ giornata del campionato di Serie C. Punti importanti in palio in ottica playoff: i padroni di casa vogliono strappare il pass per la fase finale per la promozione, mentre gli ospiti vogliono blindare il quarto posto e mettere nel mirino la FeralpiSalò.

La Juventus U23 allenata da Lamberto Zauli è situata all’ottavo posto con 47 punti, a +5 sulla Pro Patria. I bianconeri fin qui hanno raccolto 13 vittorie, 8 pareggi e 14 sconfitte. Momento negativo per i bianconeri, che arrivano a questo appuntamento dal ko esterno per 1-0 contro il Fiorenzuola. Il Renate, invece, è già sicuro del posizionamento playoff, forte dei 61 punti raccolti sin qui, frutto di 18 vittorie, 7 pareggi e 10 sconfitte. Nerazzurri reduci da due vittorie di fila: 3-1 contro la Giana Erminio e 3-1 contro il Mantova.

DIRETTA JUVENTUS U23 RENATE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Juventus U23 Renate non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno, e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS U23 RENATE

Passiamo adesso alle probabili formazioni della diretta Juventus U23 Renate. Qualche ballottaggio per i due allenatori, nodi che verranno sciolti tra pochi minuti. Iniziamo la nostra analisi dai padroni di casa, in campo con il consueto 4-2-3-1: in porta Israel, difesa a quattro formata da Barbieri, Riccio, Poli e Verduci. In cabina di regia il talento sudamericano Barrenechea e Zuelli, mentre sulla trequarti spazio a Compagno, Soulè e Iocolano. In attacco fiducia in Da Graca. Passiamo adesso alla compagine ospite, che opteranno per lo stesso modulo di gioco. Pizzignacco a difendere la rete, davanti a lui Anghileri, Silva, Possenti ed Ermacora. L’ex Inter Gavioli ed Esposito in mezzo, a sostegno del trio di fantasisti Cicconi-Celeghin-Piscopo. In attacco c’è Maistrello.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

È tempo di andare a conoscere le quote per le scommesse della diretta Juventus U23 Renate, al via tra pochi minuti. Secondo i principali bookmakers sarà una partita molto equilibrato, con gli ospiti leggermente favoriti. Prendiamo come riferimento le quotazioni dell’agenzia Eurobet. La vittoria della Juventus U23 è data a 2,85, il pareggio è dato a 3,00, mentre la vittoria del Renate è data a 2,50. Potrebbe esserci qualche sorpresa in termini di gol: l’Under 2,5 è dato a 1,75, mentre l’Over 2,5 è dato a 1,95. Secondo gli analisti è più facile che vadano a segno entrambe le squadre: il Gol è dato a 1,70, mentre il No Gol è dato a 2,02.











