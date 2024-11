DIRETTA TURRIS FOGGIA: I TESTA A TESTA

Immergiamoci nella storia in questa diretta di Turris Foggia, abbiamo molti precedenti che renderanno questi testa a testa storici molto golosi in maniera tale da capire chi tra le due ha il favore del pronostico. I precedenti raccontano di una rivalità che pende leggermente a favore dei pugliesi, vittoriosi in cinque occasioni contro le tre affermazioni dei campani.

Solo una sfida è terminata in parità, a testimonianza di un confronto spesso acceso e decisivo. Il Foggia ha dimostrato maggiore capacità di gestione nelle sfide dirette, imponendosi con un’organizzazione più solida e un gioco efficace in momenti chiave. La Turris, dal canto suo, ha saputo sfruttare meglio le gare disputate in casa, riuscendo a mettere in difficoltà gli avversari ma faticando a trovare continuità. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA TURRIS FOGGIA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Per segire la diretta Turris Foggia con i propri occhi senza doversi recare allo stadio sarà necessario possedere un abbonamento a Now oppure a Sky, le due piattaforme che detengono i diritti per la messa in onda di tutte le sfide dei gironi A, B e C per la stagione 2024/2024. Ci si potrà quindi sintonizzare sui canali dell’emittente satellitare per seguire la diretta Turris Foggia in televisione oppure si potranno utilizzare NOW TV e Sky Go per la visione in streaming.

TURRIS FOGGIA, SQUADRE A RIDOSSO DELLA ZONA RETROCESSIONE

La diretta Turris Foggia è in programma per domenica 24 novembre 2024 alle ore 17:30 presso lo Stadio Amerigo Liguori di Torre Del Greco come partita valida per la sedicesima giornata del girone C della Serie C 2024/2025. I padroni di casa hanno fatto i conti con il punto di penalizzazione assegnato loro dalla Federazione e sono adesso riusciti a raggiungere la prima posizione utile fuori dalla zona retrocessione avendo conquistato 14 punti, gli stessi però guadagnati pure dai diretti rivali di giornata del Foggia e dal Latina che seguono a causa di una peggiore differenza reti.

Gli ospiti rossoneri vogliono quindi scalzare le concorrenti per la salvezza e migliorare dunque il sedicesimo posto attualmente occupato in classifica. Entrambe le compagini sono inoltre reduci da un pareggio ottenuto nello scorso turno di campionato. L’arbitro designato per dirigere questo incontro è il signor Giorgio Bozzetto, proveniente dalla sezione AIA di Bergamo, che sarà coadiuvato dagli assistenti Andrea Pasqualetto di Aprilia e Tommaso Mambelli di Cesena mentre Francesco Scarati di Termoli ricoprirà invece il ruolo di quarto uomo.

TURRIS FOGGIA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Tentiamo adesso di capire quali saranno le scelte prese dai due allenatori in relazione agli schieramenti di partenza per la diretta Turris Foggia del girone C tramite l’analisi delle probabili formazioni. Mister Mirko Conte dovrebbe riproporre il 3-4-2-1 per i suoi con Marcone in porta, Ndiaye, Esempio e Cocetta in difesa, Boli, Casarini, Morrone e Parodi a centrocampo, Giannone e Nocerino sulla trequarti a supporto del centravanti Ekuban.

Il tecnico Luciano Zauri, per i pugliesi, dovrebbe invece puntare sul 4-3-3 come modulo iniziale e quindi Perina tra i pali, Salines, Parodi, Camigliano e Felicioli sulla linea difensiva, Da Riva, Pazienza e Mazzocco a comporre la mediana mentre Orlando, Sarr e Millico costituiranno il tridente offensivo con cui cercare di scardinare la retroguardia avversaria.

DIRETTA TURRIS FOGGIA, LE QUOTE

Infine, diamo un’occhiata alle quote offerte dalle principali agenzie di scommesse sportive in merito al pronostico della diretta Turris Foggia valida per il sedicesimo turno del campionato di Serie C provando a scoprire quale sarà l’esito finale. I favoriti per ottenere il successo in questa sfida sembrano essere gli ospiti visto che Snai per il loro successo offre 2.35 mentre la vittoria dei padroni di casa è quotata invece a 2.85. Meno probabili che la gara possa concludersi invece con un pareggio, l’x è dato a 3.10, ed a pensarla in questo modo sono pure Betflag, Lottomatica e Goldbet che per l’1 offrono però 2.85.