Diretta/ Juventus Verona (risultato 0-0) streaming video tv: Kean-Vlahovic, via! (Serie A, 28 ottobre 2023)

Tutto è pronto per la diretta di Juventus Verona, naturalmente è una partita molto intrigante per la decima giornata di Serie A, proviamo a presentarla con le statistiche in campionato di bianconeri e gialloblù. La Juventus si è issata al terzo posto in classifica con 20 punti, che per la Vecchia Signora sono arrivati tramite sei vittorie, due pareggi e una sconfitta nei primi nove turni. I bianconeri hanno segnato 15 gol fino a questo momento e ne hanno incassati appena 6, per cui la differenza reti della Juventus è pari a +9. Per il Verona gli orizzonti sono ben diversi: due vittorie, altrettanti pareggi e cinque sconfitte hanno portato appena 8 punti in classifica, mentre la differenza reti dell’Hellas è pari a -5, perché gli scaligeri hanno segnato appena 6 gol e ne hanno incassati 11 finora.

Adesso però non è più tempo per numeri e parole, leggiamo le formazioni ufficiali e poi cediamo la parola alla diretta di Juventus Verona, che comincia davvero! JUVENTUS: Szczesny, Gatti, Bremer, Rugani, Weah, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic, Kean, Vlahovic. A disposizione: Pinsoglio, Perin, Chiesa, Huijsen, Milik, Yildiz, Iling-Junior, Miretti, Cambiaso, Nicolussi Caviglia, Nonge. Allenatore: Massimiliano Allegri. HELLAS VERONA: Montipò, Magnani, Dawidowicz, Terracciano, Faraoni, Folorunsho, Hongla, Duda, Doig, Bonazzoli, Djuric. A disposizione: Berardi, Perilli, Amione, Lazovic, Cruz, Joselito, Saponara, Serdar, Ngonge, Suslov, Charlys, Tchatchoua, Coppola, Mboula. Allenatore: Marco Baroni. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

JUVENTUS VERONA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Juventus Verona non sarà a disposizione sui canali tradizionali della nostra televisione, perché non fa parte del pacchetto che per questa nona giornata di Serie A viene trasmesso su Sky Sport; dunque l’unico modo che avrete per seguire il match sarà quello di sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma DAZN, che ha acquisito i diritti per tutto il campionato di calcio. Sarà come noto una visione in diretta streaming video: dovrete attivare l’applicazione su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, ovviamente utilizzando i dati del vostro abbonamento.

TESTA A TESTA

La diretta della sfida tra Juventus Verona pone di fronte due formazioni che nelle ultime 5 partite hanno presentato tre vittorie per i bianconeri un risultato di pareggio e altrettanto di parità. Nel 2021 un pareggio ha permesso al Verona di strappare un punto grazie alla rete di Barak che ha risposto a Cristiano Ronaldo. Sempre nello stesso anno la formazione scaligera ha avuto la meglio sulla Juventus grazie alla doppietta lampo realizzata dall’attuale attaccante del Napoli Giovanni Simeone.

Inutile nel finale la rete del texano Mckennie, su servizio di Danilo. Juventus che torna la vittoria nel Febbraio 2022 grazie alle reti firmate da Vlahovic e Zakaria. Successo che viene ripetuto anche l’anno successivo ottenendo una vittoria di misura con il risultato di 0-1. Questa volta ad andare a segno l’attaccante ex Paris Saint Germain ed Everton Moise Kean, passato proprio dal Verona nei primi anni di carriera. L’ultima sfida giocata da queste due formazioni è quella dell’uno Aprile con il successo dei bianconeri che porta la firma, ancora una volta, dell’attaccante classe 2000. (Marco Genduso)

SCALIGERI IN UN MOMENTO NO

Juventus Verona sarà in diretta dall’Allianz Stadium di Torino, alle ore 20:45 di sabato 28 ottobre: si gioca per la decima giornata del campionato di Serie A 2023-2024. Tra le due squadre divario enorme a livello di classifica ma, senza dubbio, il match sarà pieno di insidie: i bianconeri, dopo la vittoria sul terreno di gioco del Milan, hanno affermato con forza la loro volontà di lottare per lo scudetto. Al momento la vetta occupata dall’Inter dista appena due lunghezze. Gli scaligeri, invece, cercano a Torino un’impresa per mettere in cascina punti preziosi per la salvezza. Dopo le sconfitte maturate a Frosinone e contro il Napoli è tempo di riprendere la corsa per tenere a distanza quel terzultimo posto, ora distante due punti.

PROBABILI FORMAZIONI DIRETTA JUVENTUS VERONA

Qualche defezione nelle probabili formazioni di Juventus Verona. Tra i padroni di casa, infatti, mister Massimiliano Allegri dovrà rinunciare ad Alex Sandro, Danilo, De Sciglio oltre agli squalificati Pogba e Fagioli. Soliti dubbi in avanti dove Vlahovic, Kean, Chiesa e Milik sono in lotta per due maglie. In casa Hellas, invece, in dubbio le presenze di Hien e Cabal. Davanti conferma per Djuric supportato da Ngonge e Lazovic.

JUVENTUS VERONA: LE QUOTE DELLE SCOMMESSE

A corredo della diretta di Juventus Verona possiamo anche parlare del pronostico su questa partita, dunque leggiamo le quote che l’agenzia Snai ha fornito sul match valido per la decima giornata del campionato di Serie A. Il segno 1 che identifica la vittoria della squadra di casa ha un valore che corrisponde a 1.37 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto; il segno X che regola l’ipotesi del pareggio porta in dote una vincita che equivale a 5 volte la vostra giocata, mentre il segno 2 – sul quale puntare per il successo della formazione ospite – vi farebbe guadagnare 8.50 volte l’importo investito con questo bookmaker.











