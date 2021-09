Diretta/ Juventus Vllaznia donne streaming video tv: a un passo (Champions)

Juventus Vllaznia, in diretta giovedì 9 settembre 2021 alle ore 20.00 presso lo Juventus Training Ground di Torino, sarà una sfida valevole come match di ritorno del terzo turno preliminare di Champions League femminile. Le bianconere sono ormai davvero a un passo dalla fase a gironi, con la vittoria per 0-2 in casa delle albanesi con le reti di Girelli e Hurtig hanno ipotecato l’accesso alla fase principale della competizione, traguardo costruito anche nelle precedenti partite contro Kamenica Sasa e St. Polten. Al Vllaznia servirebbe un’impresa e una vittoria con 3 gol di scarto difficilmente pronosticabile.

CALENDARIO SERIE D 2021-22/ Ecco giornate e date: si parte il 19 settembre alle 15!

La Juventus ha iniziato col piede giusto anche il cammino nella nuova Serie A femminile, dopo il 3-0 casalingo all’esordio inflitto al Pomigliano è arrivata un’altra importante vittoria contro un’avversaria più quotata, la Fiorentina battuta a domicilio con un altro 0-3 con doppietta di Barbara Bonansea e tris di Cernoia. Ora le bianconere sono in procinto di festeggiare un traguardo straordinario, con l’accesso alla fase principale della Champions femminile, una consacrazione a livello internazionale.

Mondiali ogni due anni/ Infantino: "166 Federazioni favorevoli", saltano gli Europei?

DIRETTA JUVENTUS VLLAZNIA DONNE STREAMING VIDEO E TV, COME SEGUIRE LA PARTITA

Salvo variazioni di palinsesto, la diretta tv di Juventus Vllaznia donne non dovrebbe godere di copertura televisiva: la partita di Champions League femminile infatti sarà trasmessa nuovamente da DAZN (in attesa di ufficialità), e dunque questa piattaforma manderà le immagini in diretta streaming video, riservandole ai suoi abbonati che potranno seguire il match su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone oppure utilizzare una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS VLLAZNIA DONNE

Le probabili formazioni di Juventus Vllaznia donne, match che andrà in scena allo Juventus Training Ground di Torino. Per la Juventus femminile, Joe Montemurro schiererà la squadra con un 4-4-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Peyraud-Magnin; Hyyrynen, Gama, Salvai, Boattin; Rosucci, Zamanian, Caruso; Bonansea, Girelli, Cernoia. Risponderà il Vllaznia allenato da Nikolin Leka con un 4-4-2 così schierato dal primo minuto: Buhigas; Misini, Gjini, Tidder, Maliqi; Franja, Krasniqi, Berisha, Curraj; Doci, Lufo.

Juventus, bilancio 2021 in rosso/ Stangata per Agnelli, Exor: "Perdita significativa"

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match allo Juventus Training Ground di Torino, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Juventus con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.10, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 8.50, mentre l’eventuale successo del Vllaznia, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 16.00.



© RIPRODUZIONE RISERVATA