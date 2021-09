DIRETTA VLLAZNIA JUVENTUS DONNE/ Video streaming tv: il percorso delle bianconere

DIRETTA VLLAZNIA JUVENTUS DONNE: IL CAMMINO DELLE BIANCONERE

La diretta di Vllaznia Juventus donne rappresenta la terza partita che le bianconere giocano per i preliminari della Champions League femminile. In precedenza, come avevamo già riportato, la formula prevedeva una serie di mini-gironi con gare secche, e la vincente che avrebbe proseguito il percorso; la Juventus ha potuto giocare le sue due partite a Vinovo, e nella prima ha demolito le macedoni del Kamenica Sasa con un esagerato 12-0, segnando otto gol nel solo secondo tempo. La finale del mini-girone ha opposto le bianconere al più ostico St. Polten, ma anche le austriache sono state battute: grazie a un ottimo primo tempo la Juventus Women ha vinto 4-1, guadagnando così l’accesso a questo playoff in andata e ritorno. Sono dunque 16 i gol segnati dalla squadra di Joe Montemurro: ne hanno realizzati 3 a testa Cristiana Girelli, Barbara Bonansea, Arianna Caruso e Andrea Staskova (le ultime due hanno centrato una tripletta a testa contro il Kamenica), poi abbiamo una marcatura per Martina Rosucci, Annahita Zamanian, Agnese Bonfantini e Lina Hurtig. Questa sera quale delle bianconere, eventualmente, riuscirà a segnare in Vllaznia Juventus donne? (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA VLLAZNIA JUVENTUS DONNE STREAMING VIDEO E TV, COME SEGUIRE LA PARTITA

Salvo variazioni di palinsesto, la diretta tv di Vllaznia Juventus donne non dovrebbe godere di copertura televisiva: la partita di Champions League femminile infatti sarà trasmessa nuovamente da DAZN (in attesa di ufficialità), e dunque questa piattaforma manderà le immagini in diretta streaming video, riservandole ai suoi abbonati che potranno seguire il match su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone oppure utilizzare una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

VLLAZNIA JUVENTUS DONNE: ULTIMO PASSO BIANCONERO

Vllaznia Juventus donne, che sarà diretta dalla croata Sabina Bolic, si gioca alle ore 19:00 di mercoledì 1 settembre: al Loro Boriçi Stadium di Shkoder le bianconere sono ospiti della squadra albanese per l’andata del secondo turno di qualificazione nella Champions League femminile 2021-2022. Possiamo considerarlo un playoff: dopo il mini-girone dominato in lungo e in largo, la Juventus affronta infatti questo doppio turno che garantisce l’ingresso nella fase a gironi, la grande novità della stagione per quanto riguarda il torneo continentale.

L’esordio nel nuovo campionato di Serie A è stato positivo (3-0 al Pomigliano, che aveva vinto l’amichevole estiva) ma naturalmente le bianconere guardano quest’anno alla dimensione europea, perché è qui che sono chiamate a fare il reale salto di qualità. Vedremo dunque cosa succederà in Albania, e a questo proposito possiamo cominciare a valutare, mentre aspettiamo che la diretta di Vllaznia Juventus donne si giochi, quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori andando a leggere insieme le probabili formazioni della partita.

PROBABILI FORMAZIONI VLLAZNIA JUVENTUS DONNE

Per Vllaznia Juventus donne, Nikolin Leka potrebbe confermare il 4-4-2 che ha battuto il Ferencvaros nel turno precedente: in porta dunque James Buhigas con una linea difensiva nella quale Misini e Maliqi sono le laterali, e Gjini e Tidder le due centrali. Franja e Curraj completano le catene esterne partendo dal centrocampo, poi in mezzo potremmo avere Krasniqi e Gresa Berisha. Nel tandem offensivo le favorite sono ancora Doci e Lufo.

Joe Montemurro ripropone le titolari dopo il turnover in campionato: spazio dunque a Gama e Salvai a protezione di Peyraud-Magnin, con Lundorf e Boattin a presidiare le corsie centrali. Pedersen farà ancora panchina per favorire Zamanian, mentre Rosucci e Caruso in questo momento sono intoccabili; torna a giocare nel tridente offensivo Valentina Cernoia, la prima punta sarà naturalmente Girelli con Bonansea al suo fianco partendo da sinistra. In alternativa, ovviamente, occhio a Hurtig e Staskova che rappresentano due riserve di lusso per la Juventus Women.



