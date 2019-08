Diretta Juventus Zurigo/ Risultato live: 2^ amichevole delle bianconere (donne)

Juventus Zurigo, è la partita di calcio femminile in programma oggi venerdi 16 agosto a Zurigo, valida per la prima giornata del quadrangolare Spielplan Women’s cup 2019: fischio d’inizio fissato per le ore 20,00. Altro test match di primo livello quindi per le bianconere di Rita Guardino, che pure si sono già ben fatte valere in queste giornate di preparazione estiva contro un’altra squadra rossocrociata, ovvero il Lugano, battuto pure col risultato di 1-0 solo scorso fine settimana. La Juventus women quindi prosegue nel suo cammino di preparazione verso il primo turno del Campionato di Serie A femminile, previsto per il prossimo 14 settembre: obbiettivo dichiarato sarà quello di vincere subito il primo incontro di oggi con lo Zurigo e quindi guadagnarsi il posto nella finale per il 1 e 2 posto, in programma per domenica 18.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Ricordiamo subito a tutti gli appassionati che la diretta tra Juventus e Zurigo, test match amichevole di calcio femminile, non sarà visibile in diretta tv e di conseguenza non sarà neppure disponibile una diretta streaming video dell’incontro. Consigliamo quindi di tenere d’occhio i profili social ufficiali dei due club per ricevere aggiornamenti dal campo.

DIRETTA JUVENTUS ZURIGO: LE PROBABILI FORMAZIONI

Chiaramente non ci risulta affatto facile immaginare quali saranno le mosse della allenatrice Guarino per le probabili formazioni della diretta tra Juventus e Zurigo, primo match di calcio femminile per il quadrangolare del Spielplan Women’s Cup 2019. Sono infatti diversi i fattori che Guarino deve tener conto, non ultimo che si tratta di un quadrangolare e che quindi le bianconere (sia che perdano o che vincano oggi) saranno di nuovo in campo già domenica. Sarà quindi da fare molta attenzione a gestire le forze in campo e i turnover, tenuto conto che però manca ancora quasi un mese prima del via ufficiale del campionato di Serie A. Ovviamente però l’attesa degli appassionati sarà tutto per le star della rosa della Juventus Women, dalla capitana Sara Gama a Aurora Galli che con un gol ha risolto il test match contro il Lugano solo pochi giorni fa. Non ci resta che attendere che dirà il campo.



