DIRETTA KAMNIK MILANO: VERO VOLLEY A CACCIA DEL BIS

Pochi giorni dopo il debutto vincente contro il Porto, è già tempo della seconda giornata di Champions League di volley femminile e l’appuntamento con la diretta Kamnik Milano è fissato infatti per le ore 18.00 di oggi pomeriggio, martedì 12 novembre 2024, presso la Sportna Dvorana Tivoli di Lubiana, capitale della Slovenia, di cui evidentemente le padrone di casa del Calcit Kamnik sono le campionesse nazionali in carica. Per loro il debutto è stato invece con una sconfitta per 3-1 contro il Vakifbank, in un girone C che ha due chiare favorite.

Infatti nella diretta Kamnik Milano l’obiettivo deve essere evidentemente quello della seconda vittoria consecutiva per la Numia Vero Volley Milano, che insieme con le turche è la big del gruppo. Il big match è fissato fra due settimane ad Istanbul per quanto riguarda la partita d’andata e sarebbe naturalmente fondamentale arrivarci a punteggio pieno. Le slovene hanno comunque fatto una discreta figura al debutto e vorranno provare a fare ancora meglio in casa loro: che cosa ci dirà la diretta Kamnik Milano?

KAMNIK MILANO DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE

Alla seconda uscita nella nuova edizione di Champions League, possiamo ricordare che la diretta Kamnik Milano in tv non sarà garantita nel senso classico del termine, ma la partita di pallavolo femminile sarà comunque visibile grazie al servizio sulla piattaforma DAZN, che trasmetterà la diretta Kamnik Milano in streaming video per gli abbonati.

DIRETTA KAMNIK MILANO: UNA CORSA A DUE?

Abbiamo allora descritto per sommi capi un girone che sulla carta potrebbe essere una corsa a due. L’obiettivo del Vero Volley nella diretta Kamnik Milano sarà di conseguenza quello di ottenere i tre punti, senza sottovalutare il fatto che si giocherà in trasferta e che le slovene almeno un set a Istanbul l’hanno vinto, dimostrandosi quindi una squadra di buon livello, anche se fra il terzo e il quarto set è emersa tutta la superiorità del Vakifbank – e Milano dovrà provare a fare lo stesso per non lasciare nulla per strada.

Quanto alla partita delle lombarde contro il Porto, è stato un dominio molto netto nel primo e nel terzo set, mentre il secondo parziale si è risolto ai vantaggi, ma sempre in vantaggio delle vice-campionesse d’Europa in carica. Il Vero Volley ci ha fatto sognare nella scorsa stagione, terminata appunto con la finale derby tutta italiana contro Conegliano, adesso il cammino è appena iniziato ma naturalmente le ambizioni sono di nuovo alte: per il momento, nella diretta Kamnik Milano sarà fondamentale evitare brutte sorprese…