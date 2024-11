DIRETTA MILANO PORTO (RISULTATO 3-0): ESORDIO VINCENTE!

Siamo nel corso del terzo set del match di Champions League tra Milano e Porto. Heyrman, diagonale fuori, per il 7-5. Ace di Orro per il 10-6. Guidi per il 16-15. Invasione a muro delle portoghesi, 18-16. Ace di Orro, si va sul 19-16. Altro ace di Orro, 21-16. Marinova trova la parallela vincente, 24-17. Daalderop chiude la gara con il punto del 25-17. (agg. Umberto Tessier)

Diretta/ Conegliano Mladost (risultato 2-0) streaming video tv: inizia il 3^ set! (7 novembre 2024)

INIZIA IL 3^ SET!

Siamo nel corso del secondo set del match di Champions League tra Milano e Porto. Fuori il servizio di Mercado, 5-6. Muro Kurtagic, 9-10, secondo set molto equilibrato. Cazaute chiude lo scambio con un pallonetto, 17-14. La Hoogers trova il settimo punto della sua ottima gara, 21-17. Muro di Orro, 22-21, si gioca ora punto a punto. Daalderop, grandissima diagonale per il 24-23. Invasione di Pinto per il 27-25! (agg. Umberto Tessier)

DIRETTA/ Scandicci CSO Voluntari (risultato finale 3-0): vittoria netta! (oggi 6 novembre 2024)

MILANO PORTO DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE

Annotata la sede brianzola di questa partita, per tutti coloro che non potranno essere fisicamente presenti all’Arena di Monza ricordiamo che la diretta Milano Porto in tv non sarà garantita nel senso classico del termine, ma la partita di pallavolo sarà comunque visibile grazie al servizio della diretta Milano Porto in streaming video sulla piattaforma DAZN, che detiene i diritti della Champions League di volley anche nella nuova stagione.

INIZIA IL SECONDO SET!

Siamo nel corso del primo set del match di Champions League tra Milano e Porto, il muro della Orro porta il punteggio sul 14-8. Ancora Orro protagonista con un ace, 16-9. Ace di Sylla per il 20-11, dominio Milano in questo primo set. Pinto trova un grande pallonetto, 23-15. Marinova trova il contrattacco vincente per il 25-15. Primo set dominato da Milano con il Porto che ha provato a mantenere il ritmo per poi non riuscire più ad organizzare attacchi efficaci. (agg. Umberto Tessier)

DIRETTA/ Conegliano Milano (risultato finale 3-2): venete sul tetto d'Europa! (Champions, 5 maggio 2024)

SI COMINCIA!

Adesso siamo davvero pronti a seguire la diretta Milano Porto, negli ultimi minuti prima che abbia inizio la partita di Champions League possiamo però rivolgere ancora un pensiero all’ultimo impegno in campionato, cioè la bella vittoria ottenuta da Milano per 1-3 sul campo di Perugia. Il commento era stato affidato a Myriam Sylla, schiacciatrice della Numia Vero Volley Milano e campionessa olimpica: “Abbiamo un periodo molto particolare, in cui siamo in emergenza. Stiamo accumulando fatica, ma per fortuna anche punti.

Era importante ottenere una bella vittoria e 3 punti sono per noi oro che cola. Siamo state molto brave: Perugia è una squadra giovane che gioca bene. Noi abbiamo sofferto ma l’abbiamo portata a casa”. L’obiettivo deve essere lo stesso anche oggi, per mettere in discesa il cammino europeo contro una rivale che sulla carta non dovrebbe essere all’altezza delle vice-campionesse d’Europa: la superiorità teorica va tuttavia confermata adesso sul campo, quindi senza ulteriori indugi diamo il via alla diretta Milano Porto! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

MILANO PORTO: IL CALENDARIO

In avvicinamento alla diretta Milano Porto, vogliamo soddisfare la curiosità di scoprire tutte le date delle partite della Numia Vero Volley Milano nel girone C della Champions League di volley femminile 2024-2025. L’inizio è davvero serrato perché Milano tornerà in campo già fra cinque giorni, cioè martedì 12 novembre con la prima trasferta a Lubiana contro il Kamnik. Gli impegni d’andata termineranno con una seconda trasferta consecutiva giovedì 28 novembre, questa sulla carta decisamente più difficile perché sul campo del Vakifbank Istanbul, la grande rivale per questo gruppo della Champions League femminile.

In casa Milano tornerà a giocare – anche se in realtà di nuovo a Monza – mercoledì 11 dicembre, ospitando il Calcio Kamnik, poi si passerà all’anno nuovo perché in calendario per mercoledì 8 gennaio 2025 ci sarà la trasferta a Porto. Infine, mercoledì 22 gennaio la conclusione sarà in casa contro il Vakifbank, per la sfida forse decisiva per il primato. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

RICOMINCIA LA CHAMPIONS LEAGUE PER IL VERO VOLLEY

Appuntamento alle ore 20.00 con la diretta Milano Porto che oggi, giovedì 7 novembre 2024, in realtà presso l’Arena di Monza del capoluogo brianzolo, sancirà il debutto della Numia Vero Volley Milano nell’edizione 2024-2025 della Champions League di volley femminile. Ecco allora che la diretta Milano Porto riporterà le vice-campionesse d’Europa in carica nella città da dove il cammino della società è iniziato e dove ancora giocano gli uomini, prima dello spostamento nel capoluogo lombardo, che però a volte cede ancora il palcoscenico a Monza.

L’anno scorso il Vero Volley ha raggiunto il punto più alto della sua storia a livello internazionale con la finale derby tutta italiana contro Conegliano, che però ha visto infine il successo delle venete. Adesso Milano ci riprova e il debutto nel girone C dovrebbe essere obiettivamente piuttosto agevole contro le portoghesi del FC Porto, che appari delle slovene del Calcio Kamnik hanno un compito forse ai limiti dell’impossibile, in un gruppo che oltre al Vero Volley vede la presenza delle turche del Vakifbank Istanbul. Serve iniziare con il piede giusto: cosa ci dirà la diretta Milano Porto?

DIRETTA MILANO PORTO: TUTTO FACILE AL DEBUTTO?

Presentando la diretta Milano Porto abbiamo dunque delineato quello che dovrà essere l’obiettivo (almeno sulla carta) delle ragazze di Stefano Lavarini, cioè fare il pieno di punti contro portoghesi e slovene per giocarsi invece il primato con il Vakifbank. L’anno scorso l’ormai classico duello tra Italia e Turchia nella pallavolo femminile è finito con un dominio azzurro sublimato dalla finale che vide proprio Milano protagonista contro Conegliano, adesso riparte una nuova avventura, con il Vero Volley ovviamente tra le favorite.

Milano può fare affidamento sull’ossatura della Nazionale campione olimpica dal momento che ha in rosa Alessia Orro, Anna Danesi, Myriam Sylla e Paola Egonu, ecco allora che le ambizioni sono molto alte sia in Champions League sia in campionato, dove infatti è seconda alle spalle delle solite venete. Per il Porto il primo grande obiettivo è già stato raggiungere la fase a gironi, ma dal loro punto di vista la missione appare durissima nella diretta Milano Porto…