Diretta Kosovo Irlanda del Nord/ Streaming video tv: match incerto! (Nations League)

DIRETTA KOSOVO IRLANDA DEL NORD: PER RESTARE IN CORSA!

Kosovo Irlanda del Nord sarà diretta dall’arbitro danese Jakob Kehlet: siamo al Fadil Vokrri di Pristina, e giovedì 9 giugno alle ore 20:45 vivremo la partita valida per la terza giornata di Nations League 2022-2023. Nel gruppo 2 di Lega C il match può essere presentato come l’occasione per restare vivi per la promozione: il Kosovo per il momento ha una vittoria e una sconfitta, perché dopo il colpo di Larnaca per battere Cipro si è fatto sorprendere in casa dalla Grecia, è secondo in classifica e sa di non dover fare scappare gli ellenici che hanno una partita più abbordabile.

L’Irlanda del Nord invece ha ottenuto un solo punto, frutto del pareggio sul campo della nazionale cipriota: è questo che fa la differenza tra le due nazionali, perché anche i britannici hanno perso in casa contro la Grecia e dunque il risultato interno contro la capolista è lo stesso. Vedremo quello che succederà nella diretta di Kosovo Irlanda del Nord, che sarà particolarmente importante per la classifica di Nations League; nel frattempo possiamo fare qualche valutazione sulle scelte da parte dei due Commissari Tecnici, leggendo insieme le probabili formazioni della partita.

DIRETTA KOSOVO IRLANDA DEL NORD STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Kosovo Irlanda del Nord non è una di quelle che sono trasmesse sui canali della nostra televisione: come sappiamo la Nations League va in onda sul satellite o su Mediaset, ma si tratta delle partite della Lega A e dunque non ci saranno immagini per Kosovo Irlanda del Nord nemmeno in diretta streaming video. Per avere informazioni utili il consiglio è comunque quello di consultare il sito ufficiale della Uefa (www.uefa.com) e le relative pagine presenti sui social network, in particolar modo gli account Facebook e Instagram.

PROBABILI FORMAZIONI KOSOVO IRLANDA DEL NORD

Due squalificati per Alain Giresse nella diretta Kosovo Irlanda del Nord: mancheranno il portiere Muric e il terzino sinistro Aliti, entrambi espulsi domenica. In porta vedremo Ujkani, in difesa invece Kastrati dovrebbe andare a sinistra con Rrahmani spostato a destra, e Dresevic a fare coppia centrale con Kryeziu. A centrocampo potrebbero arrivare le conferme per Loshaj e Fazliji, ma occhio a Valon Berisha che si candida a una maglia; Bytyqi insidia Zhegrova per la trequarti sull’esterno, Zeneli e Rashica dovrebbero esserci ancora così come la prima punta Muriqi.

Ian Baraclough potrebbe confermare quasi in toto l’Irlanda del Nord rispetto all’ultimo impegno: verosimilmente potrebbe cambiare solo il giocatore davanti alla difesa che sarebbe McCann, per il resto linea difensiva con Jonny Evans e Ciaron Brown a protezione di Peacock-Farrell, con McNair e Lane a correre sulle fasce laterali e, davanti a loro, i due esterni alti che sarebbero ancora Whyte e McGinn. A completare l’assetto in mezzo ecco Saville e Steven Davis schierati di fatto sulla trequarti; spetterà a loro appoggiare la prima punta, qui l’ex Palermo Lafferty sembra in vantaggio su Lavery.

QUOTE E PRONOSTICO

QUOTE E PRONOSTICO

Studiamo adesso le quote che l'agenzia Snai ha previsto per un pronostico sulla diretta Kosovo Irlanda del Nord, la partita valida per la Nations League. Il segno 1 che identifica la vittoria della nazionale di casa ha un valore che equivale a 2,10 volte quanto messo sul piatto; con il pareggio, ipotesi identificata dal segno X, andreste a guadagnare 3,15 volte la vostra giocata mentre il segno 2, sul quale puntare per il successo della nazionale ospite, la vostra vincita sarebbe corrispondente a 3,55 volte l'importo che avrete scelto di investire con questo bookmaker.











