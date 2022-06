Video/ Cipro Irlanda del Nord (0-0) highlights: pareggio deludente in Nations League

VIDEO CIPRO IRLANDA DEL NORD, LA PARTITA

Termina 0-0 la seconda giornata del Gruppo 2, Lega C di Nations League tra Cipro ed Irlanda del Nord all’AEK Arena. Un punto a testa per le due formazioni che erano uscite sconfitte nella prima giornata, rispettivamente contro Grecia e Kosovo. Un pareggio che non accontenta nessuno e preoccupa entrambe in chiave salvezza, ma il percorso è ancora lungo. Il primo tempo è stato prevalentemente controllato da Cipro, almeno dal punto di vista delle occasioni, con un’Irlanda del Nord che non ha mai calciato verso lo specchio della porta, risultando molto timida.

Nella seconda frazione di gioco l’Irlanda, finalmente, esce fuori e, soprattutto ad inizio ripresa, schiaccia Cipro all’interno della sua area di rigore rendendosi pericolosa. La gara non si sblocca, ma con il passare dei minuti diventa divertente e molto aperta, impreziosita dalle diverse palle gol create dalle due formazioni. L’occasione più nitida dell’intero match rimane la traversa colpita da Katelaris, che da fuori area prende la mira, e con uno straordinario destro disegna una parabola imprendibile per l’estremo difensore irlandese. La fortuna, però, non lo assiste.

VIDEO CIPRO IRLANDA DEL NORD, IL TABELLINO

Cipro Irlanda del Nord 0-0 (0-0)

CIPRO: Michail N., Artymatas K., Christofi D. (dal 21′ st Kyriakou C.), Gogic A., Ioannou N., Kastanos G. (dal 21′ st Papoulis F.), Katelaris F. (dal 1′ st Panagiotou N.), Korrea P., Loizou L. (dal 11′ st Tzionis M.), Pittas I., Sotiriou P. (dal 32′ st Kakoullis A.). A disposizione: Christodoulou A., Toumpas I., Antoniou M., Avraam A., Ioannou M., Kakoullis A., Kyriakou C., Laifis K., Panagiotou N., Papoulis F., Spoljaric M., Tzionis M. Allenatore: Kostenoglou N..

IRLANDA DEL NORD: Peacock-Farrell B., Brown C., Charles S. (dal 18′ st Donnelly L.), Davis S. (dal 32′ st Lavery S.), Evans J., Lafferty K., Lane P. (dal 18′ st Gilmore B.), McGinn N., McNair P., Saville G. (dal 25′ st McCann A.), Whyte G. (dal 19′ st McMenamin C.). A disposizione: Carson T., Southwood L., Boyd-Munce C., Bradley C., Charles D., Donnelly L., Gilmore B., Lavery S., McCalmont A., McCann A., McCann C., McMenamin C. Allenatore: Baraclough I..

Reti: –

Ammonizioni: al 40′ pt Kastanos G. (Cipro) al 8′ st Evans J. (Irlanda del Nord), al 45′ st Donnelly L. (Irlanda del Nord).

CLICCA QUI PER IL VIDEO DI CIPRO IRLANDA DEL NORD (da uefa.com)











