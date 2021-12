DIRETTA/ Krasnodar Trento (risultato finale 97-95) streaming: Kuban vince in rimonta

DIRETTA KRASNODAR TRENTO (RISULTATO 97-95): KUBAN VINCE IN RIMONTA

Il match tra Lokomotiv e Trento termina sul 97-95, andiamo a scoprire tutti i realizzatori della gara fino ad ora. Lokomotiv: Kidd 8, Wittington 2, Motley 33, Ilnitskiy 10, Thompson 10, William 1, Paunic 1, Mccollum 27, Cook 1. Trento: Bradford 18, Conti 4, Forray 2, Flaccadori 17, Saunders 16, Mezzanotte 16, Ladurner 6, Caroline 13. Trento, dopo aver condotto la gara per gran parte del tempo, crolla nell’ultimo periodo e perde. Mccollum, con 27 punti, ha trascinato i padroni di casa. (agg. Umberto Tessier)

INTERVALLO LUNGO

Lokomotiv e Trento vanno all’intervallo lungo sul 44-48, andiamo a scoprire tutti i realizzatori della gara fino ad ora. Lokomotiv: Motley 24, Ilnitskiy 6, Thompson 4, William 1, Paunic 1, Mccollum 5, Cook 1. Trento: Conti 4, Forray 2, Flaccadori 9, Saunders 10, Mezzanotte 8, Ladurner 6, Caroline 9. Trento disputa un ottimo secondo periodo e guadagna altro vantaggio rispetto alla compagine di casa. Stiamo assistendo ad una gara davvero molto piacevole. (agg. Umberto Tessier)

DIRETTA KRASNODAR TRENTO, VIDEO STREAMING E TV: COME GUARDARE IN TELEVISIONE LA PARTITA

MOTLEY 14 PUNTI

Il primo quarto tra Lokomotiv e Trento termina sul 23-25, andiamo a scoprire tutti i realizzatori della gara fino ad ora. Lokomotiv: Motley 14, Ilnitskiy3, Thompson 4, William 1, Paunic 1. Trento: Flaccadori 4, Saunders 9, Mezzanotte 5, Ladurner 2, Caroline 5. Dopo aver subito ad inizio gara Trento ha alzato la qualità ed il ritmo del gioco riuscendo a chiudere avanti nel primo periodo. Gara ancora lunghissima che sembra viaggiare sull’equilibrio. (agg. Umberto Tessier)

PALLA A DUE!

Solo pochi istanti prima del palla a due della diretta di Krasnodar Trento, match della sesta giornata dei gironi dell’Eurocup: prima di dare la parola al campo, pure andiamo a curiosare nello storico che unisce le due formazioni. La sfida infatti non risulta affatto inedita: dal 2018 a oggi si contano ben 4 precedenti, tutti segnati in occasione dell’Eurocup: il bilancio che ne ricaviamo pure ci racconta di ben tre successi dei russi e una sola affermazione dei trentini.

Va anche detto che l’ultimo testa a testa tra Krasnodar e Trento è recente, visto che i due club si sono affrontati anche nella Top 16 dell’Eurocup 2020-2021. L’anno scorso, nel doppio scontro pure fu un successo per parte, in favore della squadra quella volta padrona di casa. Ora però tocca dare la parola al campo: la diretta Krasnodar Trento comincia! (agg Michela Colombo)

KRASNODAR TRENTO: PARLA MOLIN

In attesa di poter dare il via alla diretta di Krasnodar Trento, ci pare necessario dare spazio anche alle ultime parole di Lele Molin, coach delle aquile trentine. Il tecnico infatti solo pochi giorni fa ha presentato questo match di Eurocup tante il portale ufficiale del club, affermando: “Il nostro primo obiettivo per la partita contro Krasnodar deve essere quello di giocare una pallacanestro migliore di quella messa in campo a Trieste domenica: sappiamo di poter fare molto meglio di quanto espresso nell’ultimo turno di campionato e contro il Lokomotiv abbiamo un’occasione per metterci alla prova contro una grande squadra.

Siamo consapevoli della forza dei nostri avversari, una squadra costruita per vincere la competizione e ritornare in Eurolega, un roster di primo livello con esperienza e talento diffuso”. E semprr parlando della formazione rivale, Molin aggiunge: “I russi contano su un gruppo di giocatori stranieri di livello superiore per impatto fisico e tecnico, in area e sul perimetro, e rispetto ad altre squadre russe ambiziose stanno anche avendo la capacità di lanciare giovani russi interessanti come Martiuk ed Emchenko”. (agg Michela Colombo)

DIRETTA KRASNODAR TRENTO: CAMMINO COMPLICATO IN EUROPA…

La partita fra Lokomotiv Kuban Krasnodar e il Trento basket, si terrà questa sera in diretta video streaming a partire dalle ore 17:30. L’appuntamento è alla splendida Basket Hall di Krasnodar, nella Russia europea, e l’incontro sarà valevole per la nuova giornata del torneo di basket maschile Eurocup. Fino ad oggi la squadra allenata da Emanuele Molin non ha certamente dato il meglio di se in Europa, avendo racimolato solamente una vittoria sulle cinque partite sin qui disputate, con l’aggiunta di quattro capitolazioni. Peggio dei trentini hanno fatto solo i giocatori dello Slask Wroclaw, che chiudono il girone A con ben cinque sconfitte su cinque uscite.

Decisamente più splendente il cammino dei russi, avversaria di questa sera di Trento, che sulle cinque uscite effettuate hanno vinto quattro match, capitolando una sola volta, uno score che ha permesso alla stessa formazione dell’est Europa di posizionarsi in seconda piazza, alle spalle della sola Joventut (che ha lo stesso record ma con una migliore differenza punti fra canestri realizzati e subiti). Trento viene comunque da una vittoria, fino ad oggi l’unica in Eurocup, quella casalinga per 81 a 77 proprio contro l’ultima in classifica (successo all’overtime), di contro il Lokomotiv è “caduto” lo scorso 16 novembre, perdendo contro i turchi della Turk Telekom, fuori casa, 88 a 85.



