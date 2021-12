DIRETTA TRIESTE TRENTO/ Streaming video tv: Flaccadori sotto ai riflettori!

DIRETTA TRIESTE TRENTO: IL PROTAGONISTA

Quale sarà il protagonista di Trieste Trento? Dai tanti nomi che potenzialmente potrebbero illuminare il pomeriggio dell’Allianz Dome scegliamo quello di Diego Flaccadori: in passato premiato per tre volte miglior giovane della Serie A1, tornato alla Dolomiti Energia dopo una parentesi non troppo brillante con il Bayern Monaco, che però ce lo ha ripresentato con caratteristiche diverse. Oggi, Flaccadori ha anche cambiato mano di tiro e si è trasformato in un playmaker; in questa veste Meo Sacchetti lo ha fatto giocare nelle due partite delle qualificazioni ai Mondiali, grazie alle quali il cestista dell’Aquila ha ritrovato la maglia della nazionale.

Nella sconfitta di San Pietroburgo Flaccadori ha smazzato 7 assist (con 5 punti) in 23 minuti e rotti sul parquet, nella vittoria contro l’Olanda ha disputato 14 minuti e mezzo chiudendo a 6 punti (3/7 dal campo) e 4 assist, chiudendo dunque la prima finestra delle qualificazioni con 5,5 punti e 5,5 assist. Niente male davvero, soprattutto in uscita dalla panchina; Lele Molin spera ora che questa esperienza in nazionale abbia dato ancora più fiducia e convinzione a Flaccadori in vista delle partite di Serie A1, a cominciare da quella di Trieste in cui Trento è chiamata a confermare l’ottimo passo che sta tenendo nel suo campionato. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA TRIESTE TRENTO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Trieste Trento non è una di quelle che saranno trasmesse sui canali della nostra televisione per questa 10^ giornata di campionato: il riferimento per tutte le gare di Serie A1 è la piattaforma Discovery Plus, che da questa stagione è broadcaster ufficiale della stagione nazionale di basket. La visione del match sarà riservata agli abbonati, in diretta streaming video; per le informazioni utili – come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale – bisognerà consultare www.legabasket.it, il portale ufficiale della Lega.

DERBY DEL NORD-EST!

Trieste Trento, che verrà diretta dagli arbitri Carmelo Lo Guzzo, Alessandro Vicino e Matteo Boninsegna, si gioca alle ore 16:30 di domenica 5 dicembre: siamo all’Allianz Dome per un derby del Nord-Est valido per la 10^ giornata del campionato di basket Serie A1 2021-2022. Match ormai tradizionale, che vede la Dolomiti Energia partire con 2 punti in più in classifica: la squadra di Lele Molin sembra aver trovato il ritmo giusto e prima della sosta ha battuto la Fortitudo Bologna, riuscendo incredibilmente a prendersi la terza posizione in classifica e volendo ora mettere fieno in cascina per la qualificazione ai playoff.

L’Allianz invece ha bisogno di risollevarsi, perché le ultime settimane sono state negative: prima la sconfitta interna contro Varese, poi il ko del Taliercio contro Venezia, e così Franco Ciani ha visto la sua classifica peggiorare anche se, tutto sommato, siamo ancora in una posizione positiva per quelle che erano le premesse. Non ci resta ora che aspettare la diretta di Trieste Trento, e nel frattempo provare a fare qualche rapida valutazione sui temi principali che potrebbero emergere da questo interessante pomeriggio all’Allianz Dome.

DIRETTA TRIESTE TRENTO: RISULTATI E CONTESTO

Trieste Trento è diventata una partita tradizionale nell’ambito della pallacanestro nazionale; le due squadre tra l’altro si erano incrociate l’anno scorso anche nel girone di Supercoppa, la cui prima fase era organizzata su base geografica. Si tratta dunque di due realtà che si conoscono, anche se chiaramente nel corso dell’estate hanno cambiato; come già detto è abbastanza curioso il trend con cui arrivano all’incrocio di oggi, perché l’Allianz era partita benissimo rivelandosi una grande sorpresa del campionato e riuscendo a stare a ridosso delle prime, ma poi ha vissuto una flessione che l’ha portata a farsi riassorbire dalle avversarie nella corsa ai playoff.

Per contro Trento, come spesso le è accaduto in passato, ha avuto un avvio complicato (in Supercoppa aveva sempre perso) ma poi improvvisamente ha cambiato passo e questo pomeriggio si presenta all’Allianz Dome con gli stessi punti di Brindisi. Magari la Dolomiti Energia non riuscirà a tenersi la Top 4 a lungo, ma è chiaro che intanto i punti che ha raccolto in queste prime 9 giornate di Serie A1 sono importanti per quando le cose peggioreranno (se davvero sarà così), intanto Trento si gode il momento e cercherà di portare a casa una vittoria esterna che la farebbe volare ancora più in alto in campionato…



