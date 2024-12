DIRETTA LATINA AUDACE CERIGNOLA: PUNTI PER ENTRARE NELLE PRIME TRE

A chiudere la diciannovesima giornata del Girone C di Serie C sarà la diretta Latina Audace Cerignola in campo alle 20,30 di lunedì 16 dicembre 2024. Il Latina non naviga in buone acque, si trova nelle ultime posizioni in classifica e nell’ultima partita disputata in trasferta coll Potenza ha perso per 5 a 1. L’Audace Cerignola, invece, è quarto in classifica e si trova a sei punti dalla vetta occupata dal Benevento.

LATINA AUDACE CERIGNOLA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERLA?

Anche il posticipo del lunedì si potrà vedere su Sky che garantirà la diretta Latina Audace Cerignola in televisione: chi volesse assitere alla diretta sul cellulare potrà farlo in streaming video su NOW TV e Sky GO.

LATINA AUDACE CERIGNOLA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Il Latina dovrebbe decidere di schierarsi cil 3-5-2: la retroguardia è composta da Vona, Di Renzo e Berman, a guidarli il portiere Zacchi. Crecco e Ciko giocheranno come esterni di centrocampo a sostegno delle due punte che saranno Improta e Bocic.

L’Audace Cerignola di Raffaele giocherà a specchio con Tascone in mediana a dare equilibrio alla squadra insieme a Capomaggio e Paolucci. I riferimenti offensivi saranno Jallow e Salvemini con Coccia e Russo a sostenere l’attacco sugli esterni.

LATINA AUDACE CERIGNOLA, LE QUOTE

Le quote che l’agenzia Betsson ha emesso sulla diretta Latina Audace Cerignola parlano chiaro: la squadra favorita è quella ospite, grazie ad un valore pari a 1,75 volte la posta in palio sulla vittoria dell’Audace Cerignola. Il segno 1 per il successo del Latina vi permetterebbe di incassare 4,55 volte la giocata e infine il segno X con questo bookmaker porta in dote un guadagno corrispondente a 3,35 volte l’importo che avrete scelto di investire.

