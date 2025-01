Diretta Latina Avellino, sfida ad alta tensione!

La diretta Latina Avellino andrà in scena alle 15.00 allo Stadio Domenico Francioni e sarà valida per la giornata 24 del girone C, a scendere in campo saranno due squadre che hanno vissuto e vivono momenti differenti all’interno della loro stagione e che sono in due posizioni opposte della classifica, la squadra di casa è stata risucchiata nella lotta per la salvezza, dopo 3 ottime vittorie consecutive è stato sconfitta 1-0 in casa del Foggia, ora occupa la 16° posizione in classifica con 26 punti ad un solo punto di distanza dalla salvezza.

Gli ospiti invece sono in una serie di 4 partite consecutive a punteggio e hanno intenzione di continuarla per avvicinarsi ai primi della classe, ora sono al 5° posto, e scavalcare due dirette concorrenti nei playoff, così da poter anche saltare un turno, si presentano alla sfida dopo la vittoria 2-1 contro la Cavese.

Diretta Latina Avellino in streaming video e tv, info per seguire la sfida

Come per tutte le gare della competizione, per seguire la diretta Latina Avellino sarà necessario connettersi ai Sky Sport, in particolare sui canali Sky Sport Calcio e Sky Sport (canale 255), o collegarsi tramite le piattaforme di streaming di SkyGo o NowTv.

Formazioni Latina Avellino, i possibili protagonisti in campo

Molto probabilmente oggi il Latina dovrebbe confermare la stessa formazione titolare dell’ultima gara di campionato, con Zacchi in porta, in difesa Saccani e Ercolano sulle corsie e Crescenzi e Vona come centrali, Gatto e Petermann a giostrare in mezzo al campo, Bocic e Improta sulle fasce a sostegno di Ekuban insieme a Ndoj che agirà sulla trequarti.

La stessa scelta dovrebbe essere quella dell’Avellino di Raffaele Biancolino che dovrebbe quindi confermare il suo 4-3-1-2 con attacco composto da Patierno e Campanile con Panico ad agire alle loro spalle, Sounas, Palmiero e Cristofaro il trio di centrocampo, e Frascatore, Enrici, Rigione e Cancellotti a formare la difesa, Iannarilli tra i pali.

Scommessa Latina Avellino, le quote per il possibile risultato finale

La diretta Latina Avellino è una gara che si aspetta di avere un favorito ben definito con gli ospiti che dovrebbero portare a casa i 3 punti forti di essere uno dei migliori attacchi della competizione, con 39 gol, e una delle migliori difese, soli 19 gol subiti, i padroni di casa cercheranno comunque di conquistare dei punti che gli permettano di continuare a lottare per la salvezza e per uscire dai playout, la loro fatica nel trovare il gol però potrebbe convincerli a lottare per ottenere un pareggio a reti inviolate. Le quote di Sisal sembrano chiarissime: il segno 2 è indicato a 1,90, poi si sale a 3,10 in caso di pareggio e fino a 4,10 volte la posta sul segno 1.