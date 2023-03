DIRETTA/ Latina Crotone video streaming tv: la storia sorride nettamente ai calabresi

DIRETTA LATINA CROTONE: TESTA A TESTA

Quasi tutto pronto per la diretta di Latina Crotone, ma dobbiamo ancora ricordare che gli incroci tra queste due squadre non sono mancati e infatti sono 14. Quattro di questi negli anni Settanta, poi una doppia sfida in Lega Pro Seconda Divisione nel 1990-1991 e quindi il quadro recente a partire dal 2013, con ben sei episodi in Serie B. Il bilancio ci dice che il Crotone ha vinto 6 volte; appena due le affermazioni del Latina, e dunque sono 6 anche i pareggi. I pontini, che non sono riusciti a vincere nelle ultime 4, al Francioni hanno festeggiato soltanto una volta: seconda giornata di Serie B 2014-2015, era il mese di settembre e i nerazzurri allenati da Mario Beretta avevano segnato il gol decisivo al 79’ minuto, grazie a un destro di Ferdinando Sforzini che qual che gol nel campionato cadetto, in carriera, lo ha segnato.

CAMBIO ORA LEGALE 2023/ Lancette più avanti, ma non in tutto il mondo

Per trovare invece l’ultima vittoria esterna del Crotone dobbiamo tornare al dicembre 2013, ed è anche l’unico successo fuori casa degli squali contro il Latina: bellissimo 3-2, primo tempo chiuso in vantaggio con autorete di Riccardo Brosco e poi raddoppio al 47’ firmato da Alessandro Ligi. Il Latina aveva accorciato con Marcello Cottafava, ancora al minuto 79 il Crotone aveva chiuso i conti con Pietro De Giorgio anche se un altro autogol, di Lorenzo Del Prete, aveva tenuto viva la partita sino al triplice fischio finale. (agg. di Claudio Franceschini)

INCIDENTI OGGI, SCONTRO AMBULANZA-AUTO: MORTO 28ENNE/ Devastante impatto sull'A30

LATINA CROTONE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Latina Crotone non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione di Latina Crotone sarà dunque in diretta streaming video e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

Madonna decapitata e con croce rovesciata a Loano/ Gesto choc: rito satanico?

OSPITI FAVORITI!

Latina Crotone, in diretta alle ore 14.30 di sabato 25 marzo 2023 allo stadio Domenico Francioni di Latina, è una gara valida per la 34° giornata del girone C di Serie C. Una gara molto importante per i padroni di casa, a caccia di punti importanti per blindare il posizionamento playoff, mentre gli Squali hanno già la certezza matematica del secondo posto.

Il Latina è ottavo in classifica con 42 punti, a +1 sull’undicesimo posto. Per i nerazzurri sin qui dieci vittorie, dodici pareggi e undici sconfitte: nell’ultimo turno è arrivata la vittoria per 1-3 sulla Juve Stabia. Il Crotone, invece, è secondo in classifica con 70 punti, frutto di venti vittorie, dieci pareggi e tre sconfitte: i rossoblu nell’ultimo turno hanno vinto 3-2 contro la Viterbese.

PROBABILI FORMAZIONI LATINA CROTONE

Andiamo ad analizzare le probabili formazioni della diretta Latina Crotone al via tra pochi minuti. Partiamo dai pontini, il modulo è il 3-5-2: Tonti, Cortinovis, Calabrese, Esposito, Carissoni, Amadio, Barberini, Di Livio, Sannipoli, Ganz, Rosseti. Passiamo adesso agli Squalo, Zauli conferma il 3-4-2-1: Branduani, Cuomo, Golemic, Gigliotti, Spaltro, Vitale, Petriccione, Tribuzzi, Chiricò, D’Errico, Gomez.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Latina Crotone vedono favorita la formazione allenata da Zauli. Andiamo a conoscere i numeri di Eurobet: la vittoria del Latina è a 3,55, il pareggio è a 3,10, mentre il successo del Crotone è a 2,05. Passiamo adesso alle quote sul numero di reti: Under 2,5 a 1,55 e Over 2,5 a 2,25. Infine spazio a Gol e No Gol, rispettivamente a 1,97 e 1,75.

© RIPRODUZIONE RISERVATA