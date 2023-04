DIRETTA/ Latina Fidelis Andria (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, via!

DIRETTA LATINA FIDELIS ANDRIA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

In procinto di iniziare la diretta di Latina Fidelis Andria, gara valevole per la trentottesima e ultima giornata del campionato di Serie C, girone C. Si affronteranno due formazioni ancora in lotta per i rispettivi obiettivi: i padroni di casa di mister Di Donato, infatti, si presentano a questa sfida con quarantasei punti (undici vittorie, tredici pareggi e altrettante sconfitte) che valgono la nona piazza in zona play-off ma con quattro squadre a tallonare e a provare il sorpasso al fotofinish.

Per gli ospiti, invece, trentatrè punti (sei vittorie, quindici pareggi, sedici sconfitte) e penultima posizione. Ciò significa che i pugliesi devono almeno pareggiare per tenere a distanza la Viterbese ultima e disputare i play-out. Numeri abbastanza simili in termini di gol: il Latina ne ha subiti quarantacinque, due in meno della Fidelis Andria. I pugliesi ne hanno realizzato solo ventotto, nove in meno dei pontini nerazzurri. (Giulio Halasz)

LATINA FIDELIS ANDRIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Latina Fidelis Andria non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione di Latina Fidelis Andria sarà dunque in diretta streaming video e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

LATINA FIDELIS ANDRIA: PARTITA COMBATTUTA!

Latina Fidelis Andria, in diretta alle ore 17.30 di domenica 23 aprile 2023 allo stadio Domenico Francioni di Latina, è una gara valida per la 38° giornata del girone C di Serie C. Di fronte due squadre che si giocano la stagione: i padroni di casa il posizionamento playoff, gli ospiti la salvezza.

Il Latina condivide l’ottavo posto con il Giuliano con 46 punti, ma ha bisogno di una vittoria per assicurarsi il posizionamento playoff. I nerazzurri arrivano a questo appuntamento dalla sconfitta per 2-1 contro l’Audace Cerignola. La Fidelis Andria, invece, è penultima a quota 30 punti, a +3 sulla Viterbese e sulla retrocessione diretta. Striscia positiva per i biancazzurri, sette punti nelle ultime tre.

PROBABILI FORMAZIONI LATINA FIDELIS ANDRIA

Qualche dubbio da valutare per gli allenatori di Latina e Fidelis Andria, andiamo ad analizzare le probabili formazioni del match. Partiamo dall’undici nerazzurro, in campo con il 3-5-2: Tonti, Cortinovis, Esposito, De Santis, Carissoni, Amadio, Barberini, Di Livio, Furlan, Rosseti, Ganz. Passiamo adesso ai biancazzurri, confermato il 4-3-3: Vandelli, Ciotti, Dalmazzi, Delvino, Borg, Castellano, Marino, Djibril, Ferreira, Ekuban, Bolsius.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Latina Fidelis Andria sono molto equilibrate. Andiamo a scoprire i numeri di Eurobet: la vittoria del Latina è a 2,50, il pareggio è a 2,95, mentre il successo della Fidelis Andria paga 2,90 volte la posta. Non si profila una gara ricca di reti: Under 2,5 a 1,42 e Over 2,5 a 2,60. Infine Gol e No Gol rispettivamente a 2,15 e 1,63.

