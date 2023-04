Video/ Audace Cerignola Latina (2-1) gol e highlights: decisivo Achik! (Serie C)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI AUDACE CERIGNOLA LATINA: LA SINTESI

Allo Stadio Domenico Monterisi l’Audace Cerignola supera il Latina per 2 a 1 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. . Nel primo tempo gli ospiti allenati dal tecnico Di Donato vanno al tiro con Furla senza inquadrare lo specchio della porta verso il 28′. I minuti scorrono sul cronometro ed i nerazzurri insistono ma sono i padroni di casa guidati da mister Pazienza a passare in vantaggio intorno al 43′ grazie alla rete messa a segno da Langella con una rapida incursione offensiva.

DIRETTA/ Audace Cerignola Latina (risultato finale 2-1): punizione vincente di Achik!

Nel secondo tempo i Leoni Alati sollecitano Saracco con un tiro comunque debole di Belloni al 52′ e sul fronte opposto Russo non trova nessun compagno a centro area con un cross dalla sinistra al 54′. Nell’ultima parte dell’incontro i Pontini trovano il gol del pareggio al 71′ con il colpo di testa vincente di Fabrizi su assist di Carissoni ma rimangono anche in inferiorità numerica dall’86’ a causa dell’espulsione per doppia ammonizione rimediata da Celli. Proprio dalla punizione generata da questo fallo Achik sigla il gol del raddoppio definitivo per i suoi all’87’.

Diretta/ Latina Gelbison (risultato finale 2-0): gol di Fabrizi e Peschetola nel 2°T!

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Mucera, proveniente dalla sezione di Palermo, ha estratto il cartellino giallo per tre volte ammonendo rispettivamente Capomaggio da un lato e Celli, in due occasioni con conseguente rosso ed espulsione, dall’altro. I tre punti conquistati all’interno delle mura amiche in questo trentasettesimo turno di campionato permettono all’Audace Cerignola di salire a quota 59 nella classifca del girone C della Serie C mentre il Latina non si muove, restando fermo a 46 punti.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI AUDACE CERIGNOLA LATINA, IL TABELLINO

Audace Cerignola-Latina 2 a 1 (p.t. 1-0)

Diretta/ Crotone Audace Cerignola (risultato finale 0-1): gol di D'Ausilio all'83'!

Reti: 43′ Langella(A); 71′ Fabrizi(L); 87′ Achik(A).

AUDACE CERIGNOLA – Saracco; Ligi, Blondett, Allegrini, Russo, Coccia, Capomaggio, Sainz-Maza, Montini, Malcore, Langella. All.: Michele Pazienza.

LATINA – Tonti; Amadio, Di Livio, Belloni, De Santis, Barberini, Celli, Carissoni, Calabrese, Fabrizi, Furla. All.: Daniele Di Donato.

Arbitro: Mucera (sezione di Palermo).

Ammoniti: 34′ Capomaggio(A); 59′, 86′ Celli(L);

Espulsi: 86′ Celli(L).

GUARDA IL VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI AUDACE CERIGNOLA LATINA















© RIPRODUZIONE RISERVATA