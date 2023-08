DIRETTA LATINA LAZIO/ Video streaming tv: breve focus sulla squadra pontina (oggi 13 agosto 2023)

DIRETTA LATINA LAZIO: I PONTINI

Aspettando la diretta di Latina Lazio, spendiamo naturalmente adesso qualche parola in più anche sui nerazzurri, che nella scorsa stagione sono stati protagonisti di un campionato da considerare certamente positivo nel girone C della Serie C. Il bilancio finale fu dell’ottavo posto in classifica con 49 punti in 38 giornate, frutto di dodici vittorie, tredici pareggi e altrettante sconfitte. In questo modo il Latina conquistò anche la qualificazione per i playoff promozione, anche se questo sogno durò solamente una partita a causa della sconfitta per 1-0 contro il Monopoli nel primo turno, disputato l’11 maggio scorso.

In ogni caso adesso il Latina può puntare ad essere nuovamente protagonista della Serie C: sarà nuovamente inserito nel girone C, del quale sarà insieme ai corregionali del Monterosi Tuscia una delle due formazioni più settentrionali, essendo naturalmente questo il gruppo del Sud. Visto da Latina, il derby amichevole di questa sera contro la Lazio sarà naturalmente l’occasione per un test di lusso contro una big del calcio italiano verso l’inizio del torneo, che avrà luogo ai primi del mese di settembre. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

LATINA LAZIO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Latina Lazio sarà in realtà una diretta streaming video con la partita che sarà dunque visibile con l’abbonamento Gold o l’acquisto del singolo evento tramite la piattaforma www.sslazio.it. A partire dalla mezzanotte sarà disponibile su Sky, canale 233 del digitale terreste, sul canale tematico dedicato al club biancazzurro, Lazio Style Channel, la differita del match.

LATINA LAZIO: SARRI FA LE ULTIME PROVE GENERALI

Latina Lazio, in diretta domenica 13 agosto 2023 alle ore 21.00 presso lo stadio Domenico Francioni di Latina sarà una sfida amichevole, valevole per il Memorial Vincenzo D’Amico. Lo storico numero 10 della Lazio, scomparso qualche settimana fa, viene infatti ricordato con una sfida tra la squadra che ha contraddistinto la sua carriera, in particolare con la conquista dello Scudetto del 1974, e la squadra della sua città Natale, essendo D’Amico originario appunto del capoluogo pontino.

Occasione importante anche per Maurizio Sarri per l’ultimo test amichevole prima del campionato. L’ultima sconfitta subita contro il Girona ha confermato come la squadra biancazzurra abbia ancora nelle gambe la pesante preparazione vissuta ad Auronzo di Cadore. Il mercato della Lazio si è però sbloccato nelle ultime settimane e oltre all’attaccante Castellanos, già a segno in Spagna, Sarri potrebbe dare spazio a partita in corso a Kamada e Isaksen facendogli vivere i primi minuti in biancazzurro, in attesa della definizione dell’operazione che porterà a Roma Luca Pellegrini e Nicolò Rovella.

PROBABILI FORMAZIONI LATINA LAZIO

Le probabili formazioni della diretta Latina Lazio, match che andrà in scena allo stadio Domenico Francioni di Latina. Per il Latina, Alessandro Di Donato schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Cardinali; Cortinovis, Serbouti, Rocchi; Sannipoli, Di Livio, Cittadino, Riccardi, Ercolano; Fabrizi, Mastroianni. Risponderà la Lazio allenata da Maurizio Sarri con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Vecino, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

